Elections municipales en France : taux d'abstention record pour le second tour

France 24 • 29/06/2020 à 10:33

Une abstention record et une vague verte inédite: le second tour des municipales dimanche s'est révélé hors normes, offrant également une confortable réélection à Edouard Philippe au Havre et la prise de Perpignan au Rassemblement national.