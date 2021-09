Elections fédérales au Canada : le pari risqué de Justin Trudeau ?

information fournie par France 24 • 20/09/2021 à 16:38

La lune de miel entre Justin Trudeau et les Canadiens est-elle terminée ? À mi-chemin de son second mandat, le Premier ministre a convoqué cet été des élections anticipées, qui se tiennent lundi 20 septembre. Les libéraux espèrent conquérir les 15 sièges de députés qui leur manquent à la Chambre des Communes pour un gouvernement majoritaire. Pour certains observateurs, ces élections sont un pari risqué au regard du climat politique actuel au Canada. Reportage signé Joanne Profeta et François Rihouay.