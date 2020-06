Droits LGBTI : "Les pays de l'OCDE vont dans la bonne direction"

France 24 • 25/06/2020 à 17:32

Si les discriminations persistent envers les minorités sexuelles, les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ont fait des progrès. En moyenne, 53 % des lois pro-LGBTI (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes) sont passées contre 34 % il y a dix ans, selon un nouveau rapport. Aux Etats-Unis, la Cour suprême vient de prendre une décision historique, en jugeant illégal le licenciement d'un salarié en raison de son orientation sexuelle. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Stéphane Carcillo, chef de la division emploi et revenus de l'OCDE.