Décès de George Floyd: la mobilisation prend de l'ampleur malgré les mesures de Trump

France 24 • 03/06/2020 à 18:56

L'américaniste Claudine Raynaud sur la vidéo insoutenable de l'asphyxie de George Floyd par un policier blanc, et les mouvements Black Live Matters et I Can't Breathe.