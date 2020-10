Debrief Bourse du 5 octobre : le CAC 40 débute la semaine dans le vert

Boursorama • 05/10/2020 à 18:39

Portée par des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Donald Trump, la Bourse de Paris progresse de presque 1% vers les 4871 points.

Les investisseurs craignaient en effet que l'hospitalisation du président américain provoque un risque sur la tenue du scrutin présidentiel du 3 novembre.

Les mauvaises nouvelles du jour sont ainsi laissées de côté, à savoir une contraction de l'activité du secteur privé en France en septembre. Une première depuis mai. Et évidemment de nouvelles mesures de restrictions à Paris en raison de l'aggravation du contexte sanitaire.

Du côté des valeurs,

Le secteur bancaire est animé par ce nouveau projet de fusion en Espagne entre UNICARA et Liberbank.

Société Générale et BNP Paribas gagnent toutes les deux plus de 3%.

Il faut dire que ces fusions donnent des idées à certains analystes. Avec Morgan Stanley qui s'interroge sur l'intérêt d'un rapprochement entre BNP Paribas et Société Générale. Un tel scénario aboutirait à la création de la plus importante banque mondiale, la première affichant un bilan de 2 600 milliards d'euros et la seconde de 1 500 milliards.

L'actualité du jour c'est aussi la suite et peut-être même l'épilogue du feuilleton Veolia Engie Suez. Veolia semble en effet en bonne position pour concrétiser son projet de rachat de la participation d'Engie dans Suez. Le fonds Ardian a en effet annoncé qu'il renonçait à présenter une contre-offre à quelques heures seulement du conseil d'administration d'Engie. Le titre de Veolia termine néanmoins dans le rouge pratiquement 1% de baisse.

Rebond inattendu eu égard à l'actualité pour la foncière Unibail Rodamco Westfield. +4,42%, plus forte hausse du CAC 40.

Orange, toujours en hausse après avoir remporté la quantité la plus élevée de fréquences 5G en France dans le cadre de l'attribution des fréquences mobiles 5G.

Sur le SBF 120, les parapétrolières profitent du rebond des cours du pétrole.

Lagardère bénéficie toujours de l'annonce de l'acquisition par Groupe Arnault de 5% du capital.

Très belle séance également pour Natixis.

A l'inverse, la vente de Suez fait chuter le cours.

Outre-Atlantique, la Bourse de New-York est portée à court terme par un ISM des services meilleur que prévu en septembre et par l'espoir de l'adoption d'un plan de relance au Congrès...