Debrief Bourse du 4 novembre : le CAC 40 ignore le flou autour de l'élection américaine

Boursorama • 04/11/2020 à 18:24

Rien ne pouvait être pire qu'un résultat serré entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Les marchés ont en effet voulu croire jusqu'à hier au scénario d'une vague bleue délaissant l'hypothèse que Donald Trump rafle la mise dans plusieurs états clés.

Si la Bourse de Paris a d'abord démarré en forte baisse, peut-être un peu sonnée au réveil par l'absence de résultat clair, elle s'est vigoureusement reprise. Le CAC 40 termine la séance à +2,44% vers les 4922 points.

Du côté des valeurs,

Teleperformance s'offre la première place de l'indice au lendemain de résultats meilleurs que prévus et d'objectifs revus à la hausse. Le spécialiste des centres d'appel a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 1,428 milliard d'euros, supérieur de 2% aux attentes du marché.

Sanofi joue de son côté sa carte de valeur défensive : +6,31%.

Axa qui a enregistré un rebond de son chiffre d'affaires au troisième trimestre indique que la seconde vague de Covid-19 aura un impact limité sur ses résultats. Voilà qui rassure le marché, le titre gagne presque 4%.

Hausse également pour Crédit Agricole qui publie des résultats supérieurs au consensus. +1,24%.

A contrario, Bouygues est de son côté lanterne rouge de l'indice.

Unibail Rodamco Westfield est toujours pénalisé par la fermeture des magasins dit « non essentiels ».

Renault et Valeo sont en recul après les avertissements de BMW qui a également publié ses résultats. « Si la pandémie devient encore plus sérieuse et que l'économie mondiale connaît un ralentissement perceptible, l'exposition au risque pourrait être considérable, en particulier du côté de la demande », prévient le constructeur automobile allemand.

Sur le SBF 120, les investisseurs saluent les bons résultats d'APERAM qui affiche un excédent brut d'exploitation supérieur de 23% au consensus du marché.

Les biotech sont également courtisées. Il faut dire que le scénario d'un Congrès divisé aux Etats-Unis serait synonyme de faible probabilité d'assister à une hausse des impôts sur les sociétés.

A l'inverse, la foncière commerciale Klepierre souffre pénalisée par le reconfinement. Lagardère est également en forte baisse à la veille de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Outre-Atlantique, les marchés semblent considérer au moment de la clôture parisienne que l'affaire est conclue. L'état major de Joe Biden juge sa victoire acquise et le Michigan un des grands états clés semble aux dernières nouvelles être de couleur bleue. Les choses évoluent toutefois très vite. En attendant, les trois indices de la Bourse de New-York sont en forte hausse : presque 2% pour le Dow Jones, plus de 3% pour le Nasdaq.