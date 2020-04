Covid-19 aux États-Unis : l'appel au déconfinement en Caroline du Nord

Les manifestations anti confinement se multiplient aux Etats-Unis où plus de 25 millions de personnes sont désormais inscrites au chômage. En Caroline du Nord près de 17% de la population active n'a plus d'emploi, la plupart de ces chômeurs avaient des petits emplois ou exerçaient des professions libérales. Alors que le nombre de contaminés vient de dépasser le million aux Etats-Unis, beaucoup d'américains craignent l'impact économique de cette crise sanitaire plus qu'ils ne craignent le virus Reportage de Fanny Allard en Caroline du Nord