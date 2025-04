Condamnée pour blanchiment, l'ex-première dame péruvienne arrive en exil au Brésil

information fournie par AFP Video • 17/04/2025 à 08:15

Images de l'ancienne première dame péruvienne Nadine Heredia dans une voiture quittant l'aéroport de Congonhas, à Sao Paulo, au Brésil. Condamnée à 15 ans de prison pour blanchiment dans le cadre d'un scandale de corruption, Nadine Heredia a obtenu l'asile du gouvernement Lula. L'ex-président péruvien de gauche Ollanta Humala (2011-2016) et son épouse ont été reconnus coupables par la justice de leur pays d'avoir reçu des dons de campagne illégaux de la part du géant brésilien du bâtiment Odebrecht et du gouvernement vénézuélien. Mme Heredia et son fils "ont obtenu l'asile diplomatique (...) et ils feront les démarches nécessaires pour la régularisation de leur séjour au Brésil", a expliqué la diplomatie brésilienne dans un communiqué. IMAGES