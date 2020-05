"Chloroquine, la pilule sans lendemain?"

France 24 • 27/05/2020 à 10:29

A la Une de la presse française du mercredi 27 mai 2020, les questions et les controverses autour de la chloroquine, cet anti-paludéen défendu par le professeur français Didier Raoult. Et aussi : la menace de la famine qui plane de plus en plus sur la planète, à cause de la pandémie. La poursuite des combats en Libye. Et un entretien avec le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps.