information fournie par France 24 • 24/09/2021 à 18:10

Le Costa Rica fait figure d'ovni dans le paysage latino-américain : le petit pays se passe d'armée depuis 1948 et 99 % de son énergie est renouvelable. Sur France 24, le président Carlos Alvarado Quesada tire la sonnette d'alarme : le plus grand défi de cette génération réside à la fois dans la décarbonation et la lutte contre le réchauffement climatique.