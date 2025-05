Cannes: le fantôme d'une photographe tuée par un missile israélien à Gaza

information fournie par AFP Video • 14/05/2025 à 17:33

La réalisatrice iranienne Sepideh Farsi veut porter à Cannes la voix de la photographe palestinienne Fatima Hassouna, tuée par un missile israélien le 16 avril dernier. La jeune femme souhaitait être présente pour la projection du film "Put your soul on your hand and walk" qui raconte son quotidien sous les bombres dans la bande de Gaza. "J'ai cru que Fatima était une miraculée, qu'elle allait survivre, qu'elle allait venir, que la guerre allait finir", explique la réalisatrice du film. "On y a cru, mais on a eu tort d'y croire, parce que la réalité nous a dépassés".