Bourso-Campus : A quoi sert le relevé annuel de situation en assurance-vie ?

information fournie par Boursorama • 16/03/2023 à 15:30

Vous avez ouvert un contrat d'assurance -vie ? Lisez-vous tous les documents qu'il vous envoie régulièrement ? Si ce n'est pas le cas pourquoi ne pas le faire au titre de vos bonnes résolutions pour la nouvelle année. Notamment le relevé annuel de situation, qui est envoyé entre janvier et mars et qui fait le récapitulatif de l'année écoulée. Il peut vous intéresser car il recense les performances de tous les supports que vous avez souscrit dans votre contrat. Le rendement du fonds en euros est indiqué ainsi que les performances des unités de compte détaillées ligne par ligne. Nombre de parts, équivalent du montant en euros, valeur liquidative. Autant d'éléments qui permettent de se faire une idée de la rentabilité générale de votre contrat. Grâce à la loi Pacte, lorsqu'un assureur gère et propose plusieurs générations de contrats, il doit indiquer dans le relevé annuel le taux de rendement garanti moyen et le taux moyen de participation aux bénéfices. Ces deux notions permettent de savoir si le fonds en euros est rémunéré au même niveau ou moins bien que les autres contrats de l'assureur. La loi Pacte a également acté la possibilité pour l'épargnant mécontent de son contrat d'en changer pour un autre mais obligatoirement géré par le même assureur. Enfin, le relevé annuel d'information permet de se faire une idée plus précise du niveau de frais prélevés dans le contrat. Il s'agit des frais de gestion du contrat mais aussi des frais prélevés au sein de chaque support en unités de compte. Ces frais prélevés en amont de la performance finale servie à l'épargnant sont souvent peu connus de ce dernier. Une excellente manière de comparer les frais pris par rapport à la performance servie et de ménager son pouvoir d'achat.

Dans ce Bourso-campus Arnaud Lelong, journaliste patrimoine fait le point sur le relevé annuel.