Auschwitz, 75 ans après : le combat de Beate et Serge Klarsfeld contre l'oubli

France 24 • 27/01/2020 à 11:26

Le 27 janvier 1945, le camp d'Auschwitz était libéré. La réalité du plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich allait être renvoyée au monde entier. Impossible d'ignorer comment avaient vécu, souffert, péri des hommes, des femmes et des enfants. La notion de crime contre l'humanité et de génocide allait prendre tout son ampleur. 75 ans après : comment transmettre la mémoire ? Comment atteindre la jeune génération qui n'a connu sur le sol européen que la paix ?