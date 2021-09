Angela Merkel à l'heure du bilan : les revers de la rigueur budgétaire

information fournie par France 24 • 24/09/2021 à 17:37

L'Allemagne vote dimanche pour renouveler les membres de son Parlement et désigner le successeur d'Angela Merkel. Après seize ans au pouvoir, la chancelière laisse un pays au taux de chômage divisé par deux, aux excédents commerciaux confortables et aux finances solides. Mais de gros investissements se profilent : fin des moteurs thermiques, fin du nucléaire, rénovation des routes et des ponts, déploiement de nouvelles infrastructures numériques... La très économe Allemagne est-elle prête à en payer le prix ?