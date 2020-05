Algérie : l'effondrement des prix du pétrole pèse sur l'économie

France 24 • 05/05/2020 à 10:56

L'Algérie est l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la pandémie de Covid-19, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique. En effet, l'effondrement des prix du brut vient affaiblir une économie déjà fragile, après le contre-choc pétrolier de 2014-2016 et le mouvement de contestation de 2019. Les explications de Line Rifaï et de son invité, l'économiste Alexandre Kateb, fondateur du site The Multipolarity Report.