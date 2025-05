information fournie par AFP Video • 12/05/2025 à 13:43

Des brancards vides et des sirènes d'ambulance: à Ramallah, en Cisjordanie occupée, des membres du Croissant-Rouge palestinien manifestent pour réclamer la protection des équipes médicales et des travailleurs humanitaires à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a lieu le 8 mai. IMAGES