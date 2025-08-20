Grand Paris Express : un levier majeur pour dynamiser l’investissement immobilier en Île-de-France / iStock.com - Olivier DJIANN

Qu’est-ce que le Grand Paris Express ?

Que vous viviez ou non en région parisienne, vous avez probablement entendu parler du Grand Paris Express. Il s’agit d’un projet de transport et d’aménagement ayant pour objectif de faciliter les déplacements des Franciliens au sein des banlieues, sans passer par Paris. Le Grand Paris Express inclut le prolongement de la ligne 14 du métro (en service depuis juin 2024) et la réalisation de quatre nouvelles lignes : 15, 16, 17 et 18, mises en service entre 2026 et 2031. C’est un projet qui dynamise le secteur immobilier en Île-de-France.

Où investir dans la métropole du Grand Paris ?

Regroupant Paris et 130 autres communes (celles des départements de la petite couronne ainsi que sept communes de la grande couronne), la métropole du Grand Paris est un secteur où il peut être intéressant d’investir dans la pierre. En 2023, les prix de l’immobilier y ont augmenté de 5,5 %. Certaines communes, en particulier, tirent leur épingle du jeu. C’est entre autres le cas de : Aubervilliers ; Bagneux ; Bobigny ; Clamart ; Clichy ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Évry ; Ivry-sur-Seine ; Le Kremlin-Bicêtre ; Massy ; Montreuil ; Nanterre ; Noisy-le-Grand ; Orsay ; Palaiseau ; Pantin ; Saclay ; Versailles ; Villejuif ; Vitry-sur-Seine. Pourquoi cette hausse des prix ? Grâce au Grand Paris Express, les diverses communes citées précédemment sont en plein essor. Se rendre à Aubervilliers va, dans les années à venir, être plus simple. Or, cela améliore l’attractivité de la ville et a un impact positif sur l’immobilier. En parallèle, à Saint-Ouen, la demande locative est relativement élevée. Y investir dans l’immobilier est donc une piste à envisager. C’est également le cas à Villejuif où de plus en plus de professionnels de santé s’installent. Nanterre, de son côté, attire les entreprises comme les salariés tandis que Vitry-sur-Seine gagne en dynamisme. Enfin, Versailles est une ville réputée où la demande locative est toujours très élevée.

Conseils pour investir dans la métropole du Grand Paris

Comparer le prix du mètre carré dans les communes du Grand Paris vous permettra de savoir où vous pourriez investir dans l’immobilier et où un tel investissement serait le plus rentable. À Paris, en ce mois d’août 2025, le prix du mètre carré se situe autour des 9 569 € (32 € en location, soit 1 600 € pour 50 m2, par exemple). À titre de comparaison, à Versailles, il est de 7 910 € (21 € en location) contre 4 229 € à Vitry-sur-Seine (20 € en location) ou encore 4 280 € à Saclay (21 € en location). Pensez aussi à vous renseigner sur l’évolution des prix dans divers secteurs afin de savoir s’ils ont augmenté ou baissé (comme à Boulogne-Billancourt, station de Pont de Sèvres). Pour réussir votre investissement, définissez bien votre projet, choisissez soigneusement le secteur, calculez le rendement (s’il s’agit d’un investissement locatif), comparez les prix et investissez idéalement dans un bien récent voire neuf. Si possible, diversifiez vos investissements. Pensez aussi à la proximité des écoles et commerces.