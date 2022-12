Quelles sont les démarches à effectuer lors d’un déménagement?

Désormais, les démarches administratives pour déclarer un déménagement sont extrêmement simplifiées ( crédit photo : GettyImages )

Quand vous déménagez, vous devez vous préoccuper du tri et du rangement de vos biens. De plus, vous devez gérer une multitude de tâches administratives. En effet, tous vos contrats doivent être actualisés. Cela concerne les fournisseurs d’énergie, la banque, la Sécurité sociale, la mutuelle, le service des impôts… Désormais, les démarches à accomplir en cas de déménagement sont simplifiées. Voici un point complet de tout ce qu‘il faut faire et des organismes à prévenir trois mois avant, un mois avant, le jour J et après le déménagement.

Sommaire:

Déménager implique une charge mentale importante

Comment bien organiser son déménagement?

Quels sont les organismes à prévenir trois mois avant votre déménagement?

Quelles sont les démarches à effectuer un mois avant un déménagement?

Quelles sont les tâches à accomplir le jour de votre déménagement?

Quelles sont les démarches à effectuer après un déménagement?

Déménager implique une charge mentale importante

Vous prévoyez de déménager ? L’opération peut s’avérer prenante et mobilisatrice de nombreuses ressources. Selon une étude de 2016 de l’Institut d’études d’opinion et marketing en France et à l’international (IFOP), 70% des Français estiment qu’un déménagement est «stressant». Le déménagement arrive même en quatrième position des principales sources de stress mentionnées.

En effet, changer de domicile implique de trier une quantité d’affaires et de les entreposer dans des cartons. Une logistique est à prévoir. La plupart du temps, il faut réserver un camion de déménagement et faire appel à des amis pour avoir un coup de main. De plus, de nombreuses démarches administratives sont à effectuer. Au premier abord, elles paraissent interminables. Cependant, leur simplification peut vous tranquilliser. En effet, les services dématérialisés de l’État permettent désormais d’identifier clairement les formalités à accomplir. Par conséquent, il est plus simple de bien les planifier.

Comment bien organiser son déménagement?

Déménager en toute tranquillité relève du possible. Tout est une question d’organisation. Pour bien faire, prenez le temps d’anticiper vos tâches. Il est recommandé de préparer votre changement de domicile au moins trois mois à l’avance. Commencez par le tri de vos affaires, n’hésitez pas à vous inspirer de la méthode Marie Kondo. Celle-ci consiste notamment à ne garder que les objets que vous utilisez souvent ou vous procurant du bonheur. Le reste peut être donné ou vendu pour vous procurer quelques revenus. Plus vous déménagez léger, plus vous emménagez facilement. Par ailleurs, triez vos objets par catégorie, plutôt que par pièces. Dans la mesure du possible, pliez vos vêtements à la verticale pour obtenir un gain de place considérable.

Pensez également à écrire des mots-clés pertinents sur vos cartons. Vous gagnerez du temps et une énergie précieuse au moment du déballage. En parallèle, les tâches administratives doivent aussi être anticipées. En prévoyant un déménagement trois mois à l’avance, vous vous libérerez du temps pour les missions de dernière minute.

À noter Pour faciliter l’organisation du jour J, pensez à demander à la mairie de votre future résidence une place de stationnement. Ainsi, le camion de déménagement sera garé au plus près de votre logement.

Quels sont les organismes à prévenir trois mois avant votre déménagement?

En amont du jour de votre déménagement, quand vous êtes locataire, vous devez prévenir votre propriétaire. Cela se pratique via une lettre recommandée avec accusé de réception. Pensez également à fixer une date pour l’ état des lieux de sortie du logement. Enfin, demandez la restitution de votre caution à votre bailleur. Quand vous êtes propriétaire, informez le syndic de votre départ et demandez-lui un arrêté des comptes de charges. Pour vos enfants scolarisés, entrez en contact avec la direction de l’école sectorisée dans votre futur quartier. L’inscription est possible, même en cours d’année.

Il est également recommandé de déclarer votre changement d’adresse sur le site gouvernemental service-public.fr trois mois avant le jour J. Un formulaire est à remplir. Vous y indiquerez notamment votre identité et l’adresse de votre futur logement. Puis vous choisissez les organismes à prévenir: l’administration fiscale, Pôle emploi, la Sécurité sociale, la CAF... En quelques clics, vous avez déjà fait le plus gros du travail administratif. Ce formulaire peut être rempli jusqu’à un mois après votre déménagement. Toutefois, l’anticipation de cette tâche permet de vous libérer l’esprit.

À noter Votre employeur doit être prévenu de votre changement d’adresse. La convention collective de votre branche d’activité ouvre peut-être droit à un congé pour déménagement. Auquel cas, demandez-le le plus tôt possible afin d’être débarrassé de cette formalité.

Quelles sont les démarches à effectuer un mois avant un déménagement?

Un mois avant de déménager, il est temps de résilier vos anciens contrats pour en souscrire de nouveaux. En anticipant ces nouvelles souscriptions, vous avez le temps de comparer les offres disponibles. Vous pouvez faire jouer la concurrence dans tous les domaines et peut-être bénéficier de sérieuses économies.

Pour faire simple, il est aussi possible de changer l’adresse de vos contrats actuels en vous connectant à vos espaces client et de vous rendre dans la partie “informations personnelles”. Pensez à tous vos engagements: la téléphonie fixe, mobile, la box Internet, vos abonnements presse... Un déménagement est l’occasion de regrouper vos différents contrats d’assurance au sein d’une même compagnie. Vos démarches en seront facilitées. Cela peut être le contrat automobile, le contrat habitation… Une fois prévenu, votre assureur établit un nouveau devis pour votre assurance habitation , sur les bases des conditions choisies et du lieu de votre nouvelle résidence.

Enfin, résiliez vos contrats d’électricité, de gaz, et d’eau, et souscrivez-en de nouveaux. En vous y prenant à l’avance, vous pourrez bénéficier de la fourniture de ces énergies indispensables dès le jour de votre arrivée dans votre nouveau logement.

À noter La Poste doit également être notifiée de votre changement d’adresse. Vous pouvez en outre souscrire un service de suivi de courrier pour qu’elle organise le transfert automatique à votre nouvelle adresse des lettres expédiées par erreur à votre ancienne adresse, durant les semaines ou les mois suivant votre déménagement.

Quelles sont les tâches à accomplir le jour de votre déménagement?

Avant de charger vos cartons dans le camion de déménagement, pensez à vérifier que chacun est bien annoté. Ils doivent être suffisamment légers pour que personne ne se blesse et suffisamment solides pour résister au transport. Indiquez à vos amis ou au déménageur professionnel ce qui est fragile et ce qui est lourd.

Le chargement du camion débute avec les objets volumineux (ou présentant une taille importante dans l’une de leurs trois dimensions). Ainsi, vous optimisez l’utilisation de l’espace. Une fois l’intégralité de vos affaires débarrassées, faites un dernier tour des lieux que vous quittez pour être certain de ne rien y laisser. À l’arrivée dans votre nouveau logement, faites déposer vos cartons dans les pièces appropriées, en fonction de leur contenu. Cela vous évitera de les déplacer de nouveau dans les jours suivants.

De plus, prenez des photos de vos compteurs d’eau, d’électricité et de gaz pour garder des relevés de votre consommation. Cela vaut à la sortie de votre ancien logement et à l’entrée du nouveau. Toutefois, avec la généralisation des compteurs dits intelligents, il devient de moins en moins nécessaire de prendre ces photos dans l’attente du passage d’un technicien pour officialiser le relevé de compteurs. En effet, ces compteurs connectés peuvent transmettre l’information le jour même de votre départ (ou entrée) dans le logement. Pour cela, la seule démarche que vous devez effectuer est de téléphoner à votre fournisseur d’électricité.

Locataires: quand faut-il procéder à l’état des lieux? Quelques jours avant l’entrée dans votre nouveau logement, vous pouvez peut-être déjà effectuer l’état des lieux. En effet, il est préférable de s’y prendre en amont. Le jour de votre déménagement, vous êtes très occupé, voire perturbé par la logistique à surveiller.

Quelles sont les démarches à effectuer après un déménagement?