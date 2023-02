Permis de conduire: pourquoi choisir la conduite accompagnée?

Il est important de choisir un bon accompagnateur, pédagogue et fiable dans la durée, et qui dispose de temps ( crédit photo : GettyImages )

Moins chère que la formation de conduite traditionnelle, la conduite accompagnée est encore très peu répandue en France. Pourtant, elle permet de gagner en confiance, de réduire la surmortalité chez les jeunes et de baisser le montant de vos primes d’assurance. Il s’agit d’une option pertinente pour former vos enfants, à partir de 15 ans. Quelques conditions doivent être réunies : le choix d’un accompagnateur pédagogue et fiable dans la durée, et le fait de disposer de temps à accorder à l’apprentissage.

Sommaire:

Le permis «classique» est choisi par 70% des Français

Quels sont les avantages de la conduite accompagnée?

La conduite accompagnée: comment ça se passe?

Conduite accompagnée: l’importance du choix de l’accompagnateur

Conduite accompagnée: formation moins chère et taux de réussite supérieur

La prime d’assurance moins onéreuse à la suite de la conduite accompagnée

Comment financer son permis de conduire?

Le permis «classique» est choisi par 70% des Français

Obtenir son permis de conduire marque l’acquisition d’une certaine liberté. C’est un sésame attendu par les jeunes (et les moins jeunes) dans leur quête d’autonomie. En France, le parcours «classique» du passage du permis de conduire reste le plus répandu. Selon le site gouvernemental de la sécurité routière, en 2017, sur l’ensemble des permis de conduire (catégorie B) délivrés, 24,8% étaient accordés à des élèves ayant suivi une formation de conduite accompagnée. Cette voie traditionnelle consiste à passer le code théorique, puis l’examen pratique après une formation auprès d’un professionnel. L’apprentissage de la conduite dure 20 heures au minimum. Il est accessible à partir de 18 ans.

Quels sont les avantages de la conduite accompagnée?

La conduite accompagnée présente de nombreux avantages. Elle est moins chère que la formation traditionnelle et favorise le taux de réussite à l’examen pratique. En effet, les élèves formés selon cette méthode bénéficient de plus de temps de conduite et peuvent gagner en confiance. De plus, les pouvoirs publics encouragent cette méthode d’apprentissage. Selon le site gouvernemental securite-routière.gouv.fr, «le manque d’expérience est un facteur de risque d’accident».

La conduite accompagnée exigeant un apprentissage pratique durant 3.000 kilomètres, elle dote les jeunes conducteurs d’une solide expérience des diverses situations de conduite avant leurs premiers trajets en solo. Les novices sont plus expérimentés au moment de l’obtention de leur permis. Le risque d’accident étant limité, le prix de leur assurance auto est moins cher que pour le permis traditionnel. Ainsi, si vous avez du temps à accorder à une personne en formation, la conduite accompagnée est avantageuse sur plusieurs plans. Les futurs détenteurs du permis doivent choisir un accompagnateur disposant de temps à consacrer à la formation.

La conduite accompagnée: comment ça se passe?

Il est possible de commencer la conduite accompagnée, appelée également l’apprentissage anticipé de la conduite (ACC), dès l’âge de 15 ans. Avant toute chose, le candidat devra passer l’examen du Code de la route. Une fois obtenu, il entame une formation initiale de 20 heures de conduite, menée par un moniteur d’auto-école diplômé. Lorsque son enseignant le juge apte, l’élève poursuit sa formation en conduite accompagnée avec un proche. Ils doivent alors effectuer ensemble 3.000 kilomètres au minimum, sur une période d’au moins un an. Lors de ses trajets avec son accompagnateur, l’apprenti devra toujours avoir sur lui son attestation d’inscription au permis de conduire et sa pièce d’identité.

Tout au long de son parcours, l’élève doit se rendre à trois rendez-vous pédagogiques afin de mesurer ses progrès:

le premier a lieu juste après la formation initiale, pour évaluer les points à améliorer,

le deuxième, dans les 6 mois suivant le premier rendez-vous (lorsque le premier millier de kilomètres a été parcouru),

le troisième, après les 3.000 kilomètres (ou moins de 2 mois avant l’examen).

À savoir Dans le cadre de la conduite accompagnée, l’âge minimum pour passer l’examen pratique du permis de conduire est de 17 ans. Avant le 16 juillet 2019, cet âge minimum était de 17 ans et demi. Malgré tout, en cas d’obtention du permis, le candidat ne pourra pas conduire seul avant sa majorité, c’est-à-dire à 18 ans.

Conduite accompagnée: l’importance du choix de l’accompagnateur

Dans le cadre de la conduite accompagnée, l’accompagnateur peut être un parent ou un ami. Il doit s’agir d’un proche détenant son permis B depuis plus de 5 ans sans interruption, c’est-à-dire sans annulation ni suspension. Un candidat en conduite accompagnée ou conduite supervisée peut avoir plusieurs accompagnateurs. Ils peuvent faire partie de son entourage familial ou non.

Il est crucial de bien choisir la ou les personne(s) accompagnant l’apprenti. Celle-ci doit disposer de temps à lui accorder et être disposée à l’aider pendant plusieurs années consécutives. L’accompagnateur devra faire preuve de pédagogie, de patience, de capacité à transmettre des connaissances… L’expérience s’avère positive et formatrice si la relation entre l’apprenti et l’accompagnateur est saine et stable. En effet, un élève a besoin d’un cadre de confiance pour apprendre. Une bonne communication favorise la compréhension et limite les erreurs de conduite. Le but est de renforcer la confiance en soi au volant de l’élève.

Quelles sont les formalités administratives à accomplir pour la conduite accompagnée? L’accompagnateur doit signer un contrat avec l’auto-école pour s’engager à assister l’apprentissage de l’élève. Il doit obtenir l’ autorisation de l’assureur du véhicule pour accompagner le candidat en conduite accompagnée. Sauf condamnation préalable pour délit grave, l’extension de garantie des contrats d’assurance des véhicules utilisés par les accompagnateurs est accordée. Elle implique l’ajout d’une franchise «conducteur novice» en cas d’accident. Son montant est limité.

Conduite accompagnée: formation moins chère et taux de réussite supérieur

La formation au permis en conduite accompagnée présente un avantage en termes de coûts. En effet, en moyenne, le nombre d’heures de conduite avec un professionnel via cette méthode est de 26 heures. La voie classique requiert 36 heures de cours avec un moniteur, selon l’association Prévention Routière. Une heure de conduite coûte en moyenne 43 euros (avec de grandes disparités selon les villes), d’après une étude de l’UFC-Que Choisir, publiée en 2016. Ainsi, un permis de conduire classique se monnaie 1.548 euros en moyenne, contre 1.118 euros pour la conduite accompagnée.

De plus, le site gouvernemental de la sécurité routière indique qu’un apprenti en conduite accompagnée présente davantage de chances de réussir l’examen pratique. Le taux de réussite est de 75% pour ces élèves, contre 57% environ pour les candidats en formule classique.

La prime d’assurance moins onéreuse à la suite de la conduite accompagnée

Avec la conduite accompagnée, l’apprenti gagne en confiance, en expérience et en maîtrise. Ces atouts sont valorisés puisque la conduite assistée permet de réduire la période probatoire à 2 ans, au lieu de 3 ans dans le cadre du permis de conduire classique. Au bout de 2 ans sans infraction au Code de la route ni accident, le jeune conducteur dispose de 12 points sur son permis de conduire. En outre, ces acquis permettent aux titulaires du permis via la conduite accompagnée de bénéficier de tarifs «préférentiels» sur leur assurance jeune conducteur, selon le site securite-routiere.gouv.fr.

Comment financer son permis de conduire?

Pour financer le permis de conduire de votre enfant, il est préférable d’anticiper la dépense le plus tôt possible. Dès son jeune âge, vous pouvez lui ouvrir un contrat d’assurance-vie dédié, par exemple. Ce placement est flexible puisque votre capital peut être récupéré à tout moment, sans justification à fournir. Vous pouvez placer l’argent perçu par votre enfant pour son anniversaire, ses étrennes… Ce capital pourra être majoré de plus-values au moment où vous aurez besoin de débloquer les sommes. De plus, quand le contrat d’assurance-vie a plus de 8 ans d’ancienneté, il devient fiscalement avantageux pour son détenteur. En effet, après ce délai, vous bénéficiez d’un abattement de 4.600 euros (9.200 pour les couples mariés ou pacsés) avant imposition. Les plus-values sont imposées à 7,5% et les prélèvements sociaux s’appliquent.

Vous pouvez également opter pour un livret d’épargne réglementé pour préparer le financement du permis de conduire de votre enfant. Les rendements de ces produits sont en partie fixés en fonction du taux d’inflation. Or, selon les chiffres de novembre 2022 de l’Insee, l’inflation culmine à 6,2% sur un an. En conséquence, les rémunérations des livrets réglementés ont augmenté. Depuis août 2022, le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) proposent un rendement de 2%. Le taux du Livret d’épargne populaire a atteint 4,2%. De nouvelles revalorisations pourraient s’appliquer.