Minimum vieillesse: les conditions d'âge et de ressources à respecter pour percevoir l'ASPA

L'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), pouvant être assimilée à l'ancien « minimum vieillesse », est généralement attribuée aux retraités âgés de 65 ans et plus disposant de ressources très limitées. Dans certains cas, l'ASPA peut être versée avant 65 ans. Les ressources prises en compte sont de plusieurs origines.

ASPA: les conditions d'âge à respecter

Généralement, vous devez être âgé de 65 ans et plus pour percevoir l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA). Toutefois, il est possible de toucher l'ASPA avant cet âge, sous certaines conditions.

Si vous êtes ancien combattant, déporté, interné ou prisonnier de guerre, vous pouvez bénéficier de l'ASPA avant vos 65 ans. Il en est de même si vous êtes handicapé. Dans ce dernier cas, une des conditions suivantes est à respecter:

Votre taux d'incapacité permanente est d'au moins 50 %.

Vous êtes reconnu inapte au travail et atteint d'un taux d'incapacité de 50 %.

Vous percevez une retraite anticipée pour handicap.

Dès lors, l'âge minimum requis pour percevoir l'ASPA est défini en fonction de votre année de naissance, selon les modalités suivantes:

Date ou année de naissance Âge minimum Avant juillet 1951 60 ans Entre juillet et décembre 1951 60 ans et quatre mois 1952 60 ans et neuf mois 1953 61 ans et deux mois 1954 61 ans et sept mois 1955 ou après 62 ans

ASPA: les conditions de ressources à respecter

Pour percevoir l'ASPA, vos revenus, éventuellement additionnés à ceux de votre conjoint, doivent être inférieurs aux plafonds suivants:

Composition du foyer Ressources mensuelles Ressources annuelles Vous vivez seul 886,20 € 10.418,40 € Vous vivez en couple (mariage, PACS ou concubinage) 1.347,68 € 16.174,59 €

ASPA: l'origine de vos ressources

Les ressources à prendre en compte sont les suivantes:

Vos revenus professionnels des trois derniers mois, auquel est retranché un abattement fixe de 1.369,09 € pour une personne seule et de 2.281,82 € pour un couple. Seule la part de revenus dépassant ces montant est prise en compte.

Vos pensions de retraite et d'invalidité.

Vos pensions alimentaires dont le montant et fixé par une décision judiciaire.

Vos revenus mobiliers (portefeuille d'actions) et immobiliers à raison de 3 % de leur valeur vénale à la date de la demande.

Votre Allocation Adulte Handicapé (AAH), dans certains cas particuliers.

Le montant des donations consenties, sous certaines conditions.

A savoir La valeur de la résidence principale n'est pas prise en compte dans le calcul de vos ressources.

ASPA: l'examen de vos ressources

Le montant de vos ressources mensuelles est déterminé en fonction de la moyenne de vos revenus des trois mois précédant la demande d'ASPA. Si le plafond est dépassé, la moyenne des revenus des 12 derniers mois est prise en compte. Si le plafond est dépassé de nouveau, l'ASPA ne peut vous être attribuée.

En cas de changement de situation (mariage, divorce, reprise d'un emploi...), vous devez en avertir l'organisme vous versant l'AFSA. Dès lors, le montant de l'AFSA est réévalué, à la hausse ou à la baisse. Vous pouvez également ne plus y être éligible.

Pour recevoir l'ASPA, vous devez être âgé de 65 ans et plus, sauf conditions particulières. Le montant de vos ressources doit être inférieur à un plafond défini chaque année. Le périmètre des ressources prises en compte dépasse celui de votre seule pension de retraite.