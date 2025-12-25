information fournie par Boursorama avec LabSense • 25/12/2025 à 08:30

Faux calendriers, vrais escrocs : comment repérer les imposteurs de fin d’année / iStock.com - CBCK-Christine

Nouvelle arnaque : les faux éboueurs

Une nouvelle arnaque sévit en Côte d’Or dans la région de Beaune, notamment. De faux éboueurs ou agents de collecte de déchets font du porte à porte et tentent d’être invités à entrer. Ils disent avoir des calendriers à vendre ou bien devoir vérifier la conformité du bac à déchets. Pour arriver à leurs fins, ils jouent sur la sympathie des gens à l’égard de ces professionnels. Malheureusement, une fois qu’ils sont entrés, ils volent divers objets de valeur. Si cette arnaque n’est pour l’heure pas répandue sur l’ensemble du territoire, il se pourrait qu’elle se développe assez rapidement. Mieux vaut donc faire preuve de prudence.

Calendriers et collectes de dons : faites attention

Qui dit fin d’année dit ventes de calendriers (pompiers, facteurs…) et autres collectes (argent, jouets…). Il se peut que des imposteurs se présentent à votre porte, comme le font les faux éboueurs, afin de vous voler de l’argent et autres biens et objets de valeur. Ces personnes peuvent se faire passer pour les membres de telle ou telle association ou de tel ou tel organisme. Soyez prudent et ne laissez personne que vous ne connaissez pas entrer chez vous. Une tenue, un badge, un logo ou encore un discours convaincants ne sont pas des preuves d’honnêteté. Il existe des faux uniformes et badges, jouez donc la carte de la prudence.

Porte à porte : comment réagir ?

Nous venons de le dire, ne laissez jamais entrer un inconnu chez vous. Les agents de collecte, par exemple, n’ont pas le droit de faire du démarchage à domicile. De même, ils ne doivent ni contrôler ni remplacer vos équipements sans que vous n’ayez été prévenu au préalable. Enfin, ils doivent vous présenter une carte professionnelle. N’hésitez pas à contacter votre mairie pour vérifier s’il s’agit d’une arnaque ou non. Vous avez fait un don à de faux éboueurs/pompiers/autres ? Contactez la mairie et les forces de l’ordre. Pensez aussi à prévenir vos voisins et toutes vos connaissances afin qu’ils ne tombent pas à leur tour dans le piège tendu par les escrocs. Votre interlocuteur prétend avoir un besoin urgent ? Rien ne vous oblige à le laisser entrer pour qu’il aille aux toilettes. Votre domicile est une propriété privée. Enfin, si la personne que vous avez en face de vous impose un prix pour ses calendriers, méfiance. Les calendriers des pompiers et autres n’ont pas de tarif officiel. Chacun donne ce qu’il souhaite. De plus, avec les pompiers comme avec les associations, vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale. Un reçu doit donc vous être remis. Vous n’en avez pas eu ? Ce n’est pas normal. Parfois, les escrocs envoient des enfants ou adolescents pour mieux amadouer leurs victimes. Une fois de plus, soyez vigilant. Pour terminer, attention également aux arnaques en ligne.