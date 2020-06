L'Allocation de Retour à l'Emploi Formation (AREF): une incitation à la formation

Allocations chômage: précisions sur le montant de l'ARE

Le montant de l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) est calculé en prenant en compte vos salaires soumis à contribution au titre de l'assurance chômage au cours des 12 derniers mois précédant votre dernier jour travaillé et payé. Ainsi, plus votre salaire été élevé, plus le montant de l'ARE est important. Sur cette base, le montant de votre Salaire Journalier de Référence (SJR) est calculé par Pôle Emploi. A partir de cet élément, Pôle Emploi calcule ensuite le montant de votre ARE brute. Des retenues peuvent être opérées au titre des contributions sociales pour obtenir l'ARE nette. Enfin, le montant de l'ARE nette est multipliée par le nombre de jours du mois: c'est cette somme que vous touchez chaque mois pendant votre durée d'indemnisation (sous déduction du prélèvement à la source de l'impôt si vous êtes imposable). Attention, le mode de calcul du salaire journalier de référence sera modifié à partir du 1er avril 2020.