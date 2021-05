Dispositif Paje: le Complémentde libre choix du Mode de Garde (CMG)

Les cotisations sociales prises en charge

En cas de garde à domicile, la CAF prend en charge 50 % des cotisations sociales dans la limite de 463 € par mois pour un enfant de moins de trois ans (jusqu'au 3e anniversaire) et de 232 € pour un enfant ayant entre trois et six ans. Si vous faites garder deux enfants, dont l'un de moins de trois ans et l'autre de trois à six ans, la CAF applique le plafond pour un enfant de moins de trois ans. En cas d'embauche directe d'une assistance maternelle, vous n'avez aucune cotisation sociale à payer.