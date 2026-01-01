 Aller au contenu principal
Combien faut-il donner et à qui pour les étrennes ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 01/01/2026 à 12:00
Temps de lecture: 1 min

Les étrennes ont généralement lieu entre fin décembre et début janvier. (Pixabay / niekverlaan)

Entre fin décembre et début janvier, c'est le moment de penser aux étrennes pour remercier les personnes qui nous aident au quotidien. Concierge, pompiers, facteurs: combien faut-il donner à cette occasion?

C'est une question que de nombreux Français se posent à chaque nouvelle année: combien faut-il donner pour les étrennes? En janvier, cette tradition vise en effet à remercier tous ceux qui nous rendent service au quotidien. Pompiers, facteurs, concierges, nounous, employés à domicile: c'est l'occasion de leur remettre un peu d'argent en fonction de vos moyens.

Entre 20 et 50 euros pour les services à la personne

Mais comment ne pas se mettre dans le rouge tout en évitant de passer pour un radin? Pour certaines professions, comme les pompiers ou les facteurs, les étrennes peuvent se donner lors de la vente du traditionnel calendrier, donc plutôt courant décembre. «Entre 5 et 10 euros est une somme recommandée» , indiquait l'économiste Gabriel Dolin à 20 Minutes l'an dernier. Pour les services à la personne, RMC Conso indique qu'un don compris entre 20 et 50 euros est raisonnable.

C'est pour le gardien d'immeuble que les habitants se montrent souvent les plus généreux. La tradition des étrennes est en effet solidement ancrée pour ce métier. «L'usage veut que l'on donne 10% du prix du loyer mensuel, mais la pratique se perd et les gens donnent de moins en moins, souvent autour de 5%» , selon Gabriel Dolin. Ce qui peut tout de même représenter un joli bonus pour l'employé.

