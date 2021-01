Cinq dispositifs fiscaux en faveur de l'investissement locatif

Réduisez vos impôts grâce aux dispositifs fiscaux en faveur de l'investissement locatif crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Réaliser un investissement locatif est un excellent moyen de se constituer un patrimoine à moindres frais et de préparer sa retraite dans la durée. Pour les contribuables lourdement imposés à la recherche d'outils de défiscalisation, c'est également un moyen très efficace de réduire la note à payer à l'administration fiscale. Voici un tour d'horizon des investissements immobiliers défiscalisants.

Sommaire:

Le dispositif Pinel pour investir dans le neuf

Le dispositif Cosse pour louer abordable dans l'ancien

Les dispositifs Denormandie et Malraux pour investir dans l'ancien avec travaux

Le dispositif Censi-Bouvard pour investir en résidences-services

Le dispositif Pinel pour investir dans le neuf

Le dispositif Loi Pinel offre aux particuliers qui achètent ou font construire un logement neuf dans certaines "zones tendues" (zones où la demande locative est supérieure à l'offre de logements), en vue de le donner en location, une substantielle réduction d'impôt. Pour en bénéficier, l'investisseur doit s'engager à louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée minimale de six ans, neuf ans ou douze ans. Il doit également choisir un locataire dont les ressources ne dépassent pas un plafond et appliquer, pendant toute la durée couverte par son engagement, un loyer inférieur d'environ 20% aux loyers du marché.

La réduction d'impôt est calculée sur le prix de l'investissement, retenu dans la limite de 5.500 euros par mètre carré et 300.000 euros. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 12% en cas d'engagement de location de six ans, de 19% en cas d'engagement de location de neuf ans et de 21% en cas d'engagement de location de douze ans (taux portés à 23%, 29% et 32% pour un investissement outre-mer). Son montant est réparti par parts égales sur vos impôts pendant six ans, neuf ans ou douze ans.

Le dispositif Cosse pour louer abordable dans l'ancien

Les propriétaires d'un logement ancien situé en "zone tendue" qui acceptent de le louer à des locataires aux ressources modestes, moyennant un loyer très inférieur aux prix du marché, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire sur leurs loyers imposables. Pour bénéficier de ce dispositif, appelé Cosse ancien, ils doivent conclure une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Celle-ci fixe les conditions de la location et, notamment, sa durée qui ne peut pas être inférieure à six ans (neuf ans si l'Anah finance des travaux dans le logement).

Le taux de la déduction forfaitaire varie selon la localisation du logement et le type de conventionnement choisi (conventionnement à loyer intermédiaire, social ou très social). Il oscille de 15% à 85% des loyers encaissés. Cette déduction forfaitaire procure une économie d'impôt proportionnelle au taux d'imposition du foyer: plus il est élevé, plus vous économisez. En outre, elle s'ajoute à la déduction des charges supportées par le propriétaire bailleur. Cela peut vous permettre d'effacer totalement l'imposition de vos loyers pendant plusieurs années.

Les dispositifs Denormandie et Malraux pour investir dans l'ancien avec travaux

Le dispositif Denormandie offre une réduction d'impôt équivalente à celle du Pinel aux particuliers investissant dans un logement ancien nécessitant d'importants travaux de rénovation ou d'amélioration en vue de le louer. Le logement doit être situé dans une commune dont le besoin de réhabilitation de l'habitat du centre-ville est particulièrement marqué ou qui a conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire. L'investisseur doit prendre les mêmes engagements que ceux imposés par le dispositif Pinel.

Le dispositif Loi Malraux, quant à lui, est destiné à favoriser la réhabilitation des immeubles anciens situés dans les quartiers historiques des centres-villes. Il offre aux particuliers qui investissent dans un immeuble à réhabiliter une réduction d'impôt égale à 23% ou 30% du prix de l'acquisition et des travaux réalisés, retenus à hauteur de 400.000 euros. En contrepartie, ils doivent s'engager à louer le bien immobilier après travaux pendant une durée minimum de neuf ans. Contrairement aux autres dispositifs, le Malraux n'impose pas de choisir un locataire aux ressources limitées ni de respecter un plafond de loyer.

Le dispositif Censi-Bouvard pour investir en résidences-services

Le dispositif Censi-Bouvard offre aux particuliers qui investissent dans un logement neuf ou réhabilité situé dans une résidence pour personnes âgées ou handicapées, ou dans une résidence étudiante, une réduction d'impôt de 11% du prix payé, retenu à hauteur de 300.000 euros. En contrepartie, l'investisseur doit s'engager à louer le logement meublé pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence.

Prenez garde, seuls les investisseurs ayant le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP), au moment de l'investissement, peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt. Ceux qui ont le statut de loueur professionnel (LMP) en sont exclus.