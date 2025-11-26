Attribution d'actions gratuites : comment ça fonctionne ? Est-ce vraiment intéressant ?

Dernière mise à jour le : 26/11/2025

ESB Professional/Shutterstock / ESB Professional

Les entreprises cotées en Bourse peuvent réaliser des attributions d'actions gratuites. En tant qu'actionnaire, vous recevez alors des actions nouvelles en proportion de celles déjà détenues en portefeuille. Sur le plan comptable, l'impact de ce type d'opération est nul. L'intérêt est ailleurs.

Une entreprise réalisant des bénéfices peut les distribuer à ses actionnaires sous forme de dividendes ou les conserver en tant que «réserves». Par la suite, ces réserves peuvent à nouveau être distribuées ou incorporées, pour tout ou partie, dans le capital de l'entreprise. Dans ce cas, cette dernière réalise le plus souvent une attribution d'actions gratuites.

Le mécanisme d'attribution d'actions gratuites

Dans le cadre d'une telle opération, de nouvelles actions sont émises. En tant qu'actionnaire, vous en recevez une certaine quantité en fonction du nombre d'actions déjà détenues en portefeuille. Par exemple, vous recevez une action nouvelle pour 10 déjà détenues.

Impact sur le cours et le prix de revient

L'attribution d'actions gratuites impacte le cours de l'action et votre prix de revient

Cette opération entraîne une rectification des cours de Bourse . Le coefficient de rectification se calcule à l'aide de la formule suivante:

K = n / (n + n')

K = coefficient de rectification des cours anciens

n = nombre minimum d'actions anciennes à détenir pour recevoir des actions nouvelles

n' = quantité d'actions nouvelles reçues pour ce minimum détenu

Exemple

Une société distribue une action nouvelle pour quatre actions anciennes. K est égal à 4 / (4 + 1), soit 0,8. Tous les cours de la valeur précédant le jour d'attribution sont alors corrigés avec ce coefficient. Ceci est valable pour le suivi des graphiques et pour le calcul de votre prix de revient. Si ce dernier était de 10 € avant l'attribution, il est de 8 € ensuite (10 x 0,8).

L'attribution d'actions gratuites n'a rien de vraiment «gratuit»

L'attribution d'actions gratuites est une opération purement comptable. En tant qu'actionnaire, vous n'êtes pas plus riche après avoir reçu des actions nouvelles. Certes, vous détenez plus de titres en portefeuille. Néanmoins, la valeur de chaque titre est mécaniquement corrigée à la baisse.

Exemple

Reprenons le cas précédent. Vous aviez quatre actions cotant 10 €. Cette ligne était donc valorisée 40 €. Après l'opération, vous avez reçu une action nouvelle. Vous détenez donc cinq actions cotant 8 €. La valorisation de la ligne n'a pas changé, elle est de 40 € (5 x 8).

Quel est l'intérêt d'attribuer des actions gratuites ?

Pour autant, l'attribution d'actions gratuites n'est pas inutile. Elle représente un message de confiance de la part de l'entreprise, qui choisit de réduire ses réserves pour augmenter son capital et sa solidité. Elle accroît le nombre de titres en circulation, ce qui peut améliorer la liquidité de l'action. Les actions nouvelles sont assimilées aux anciennes : elles donnent droit à dividende dès l'exercice suivant.

Cadre légal, fiscalité et enjeux stratégiques

Cadre légal (France) : l'attribution d'actions gratuites est encadrée par le Code de commerce (articles L.225‑197 et suivants). Elle doit être décidée en Assemblée générale extraordinaire, sur proposition du conseil d'administration.

Fiscalité : en France, l'attribution elle-même n'est pas imposée. La fiscalité intervient lors de la cession des titres (imposition des plus-values selon le régime en vigueur).

Communication financière : l'opération est souvent utilisée pour fidéliser les actionnaires ou rendre le titre plus “accessible” psychologiquement (cours abaissé). Elle peut aussi accompagner des plans d'actionnariat salarié.

Effet de marché : l'amélioration de la liquidité est réelle si l'opération est significative, mais marginale dans le cas de petites attributions.

L 'attribution d'actions gratuites est liée à l'incorporation de réserves financières dans le capital de l'entreprise. Elle est sans effet réel sur la valeur des lignes d'actions détenues par les actionnaires, mais elle constitue un signal stratégique : confiance, fidélisation et parfois meilleure accessibilité du titre.