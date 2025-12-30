Bourse de Paris : comprendre les marchés réglementés et non réglementés

Dernière mise à jour le : 30/12/2025

La façade du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits: L. Grassin)

Les marchés boursiers désignent la rencontre entre les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières. Grâce à l'informatique, ils sont désormais dématérialisés. La Bourse de Paris, devenue Euronext Paris, est organisée autour de marchés réglementés et de marchés non-réglementés.

Les marchés réglementés à Paris

Le marché réglementé parisien est encadré et contrôlé sur un marché unique appelé Euronext Paris (autrefois Eurolist).

Les entreprises cotées sur ce marché doivent respecter certaines règles.

Lors de leur admission, elles doivent :

Diffuser une part suffisante de leur capital dans le public. Le seuil de 25% de flottant est une référence courante, mais ce n'est pas une obligation absolue : Euronext peut accepter un flottant plus faible pour les grandes capitalisations ou dans certains cas particuliers.

Présenter des comptes audités sur les trois dernières années.

Une fois admises sur le marché, elles doivent :

Publier leurs comptes annuels chaque année.

Publier leurs comptes semestriels.

Diffuser sans délai toute information réglementée susceptible d'influencer le cours (résultats, opérations financières, événements significatifs).

Depuis 2016, la publication trimestrielle n'est plus obligatoire. Certaines sociétés continuent néanmoins de communiquer un chiffre d'affaires trimestriel sur une base volontaire.

Elles sont également soumises à d'autres règlements (déclaration de franchissement de seuil, opérations des dirigeants, gouvernance…).

À noter

Toutes les informations diffusées par les entreprises cotées sur un marché réglementé sont publiques. Elles sont disponibles sur le site Internet de chaque entreprise, le plus souvent dans la rubrique « Investisseurs » ou « Informations réglementées ».

Les compartiments du marché réglementé

Les entreprises cotées appartenant autrefois au Premier marché, au Second marché et au Nouveau marché sont désormais regroupées dans trois compartiments :

Compartiment A : capitalisation boursière supérieure à 1 milliard €.

: capitalisation boursière supérieure à 1 milliard €. Compartiment B : capitalisation entre 150 millions € et 1 milliard €.

: capitalisation entre 150 millions € et 1 milliard €. Compartiment C : capitalisation inférieure à 150 millions €.

Sur ces trois compartiments, les actions sont cotées en continu pendant la séance de Bourse (entre 9h00 et 17h30).

À savoir

La capitalisation est calculée en multipliant le nombre d'actions de la société par le prix de l'action sur le marché.

Les marchés non réglementés à Paris

À côté des marchés réglementés, Euronext Paris propose d'autres compartiments : il s'agit des marchés non réglementés au sens européen, mais encadrés par Euronext. Ce sont des systèmes multilatéraux de négociation (MTF), avec des règles plus souples.

Euronext Growth

Initialement appelé Alternext, il est réservé aux Petites et Moyennes Entreprises (PME). Les contraintes sont plus souples que sur le marché réglementé :

Publication des comptes annuels.

Publication des comptes semestriels.

Obligations d'information allégées.

Ce marché vise à faciliter l'accès des PME aux marchés financiers tout en maintenant un niveau raisonnable de transparence.

Euronext Access

Autrefois appelé Marché libre, il est réservé aux entreprises de petite taille. Un sous-groupe, nommé Euronext Access+ , est réservé aux start-ups et aux entreprises en forte croissance. Les règles sont encore plus souples que sur Euronext Growth :

Publication des comptes annuels.

Procédures d'admission simplifiées.

Exigences de gouvernance limitées.

Mode de cotation

Sur ces compartiments :

La cotation est opérée en continu si la valeur fait l'objet de plus de 2.500 transactions par an (ou si un prestataire de liquidité est présent).

Sinon, la cotation est opérée deux fois par jour, à 11h30 et 16h30 (fixing).

En résumé

La Bourse de Paris, appelée Euronext Paris, est organisée entre marchés réglementés et marchés non réglementés.

Le marché réglementé est celui des grandes entreprises. Ces dernières sont soumises à des règles strictes (publication de résultats, transparence). Les entreprises de taille plus petite ont moins d'obligations et sont cotées sur les marchés non réglementés, qui permettent un accès plus simple et moins coûteux au marché.