Voiture : le prix du contrôle technique en forte hausse, comme celui des réparations

Le nombre d’éléments vérifiés lors du contrôle technique n'a cessé d'augmenter depuis l'instauration du processus en 1992. Photo d'illustration. (Jens P. Raak / Pixabay)

Le contrôle technique automobile coûte en moyenne 78 euros, soit une hausse de 20% en 10 ans. Cette augmentation est notamment due à la multiplication des points de contrôle sur les véhicules. La facture s'alourdit d'autant plus pour les conducteurs que les réparations sont de plus en plus chères en raison de la pénurie de certains matériaux.

Les automobilistes sont confrontés à des hausses de prix dans différents domaines, comme ceux du carburant ou du contrôle technique. Ce dernier revient aujourd'hui en moyenne à 78 euros, ce qui représente une augmentation de 20% au cours de ces dix dernières années, rapportent nos confrères de TF1 .

Le risque de multiplication des voitures en mauvais état

« Certaines personnes n'auront plus les moyens de payer cette somme pour faire leur contrôle technique donc ils vont rouler de plus en plus avec des épaves » , a déploré un automobiliste.

Cette hausse de tarif est liée, entre autres, à une augmentation du nombre de points de contrôle sur les véhicules. De 52 en 1992 ils sont passés à 133 actuellement. Ils sont même au nombre de 145 sur les véhicules électriques. Le phénomène s'explique par des modèles et des technologies de plus en plus sophistiqués ainsi que par la recherche d'un niveau de sécurité toujours plus élevé.

Des contrôles plus précis

« Il faut qu'on regarde plus de choses au niveau des points de contrôle par exemple au niveau de la trappe à essence, des pneus, des disques, et ça nous prend plus de temps » , a expliqué Jean-Louis Sobriel, un professionnel du secteur.

S'il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter des accidents, cette augmentation du nombre de points à contrôler engendre aussi logiquement davantage de risques d'une contre-visite. Voire, ensuite, de réparations. Or, le prix de ces dernières a lui aussi connu une hausse significative ces derniers mois en raison de la pénurie de matériaux. Comme la première visite de contrôle, les contre-visites doivent être payées par le propriétaire du véhicule.