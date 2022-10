Vignette Crit'Air : ces escrocs qui envoient des SMS pour voler vos données bancaires

Le site du gouvernement n'enverra jamais de SMS pour inciter les destinataires à acheter une vignette Crit'Air. (Pexels / Pixabay)

Vous recevez des SMS vous incitant à acheter une vignette Crit’Air en ligne ? Faites attention, il s'agit d'une arnaque dont le but est de récupérer vos données bancaires et personnelles. Il est recommandé de ne jamais répondre et de signaler ces messages aux autorités compétentes.

Une nouvelle arnaque par SMS circule en ce moment et concerne, cette fois, la vignette Crit’Air. Le message indique généralement à son destinataire qu'il n’est pas « muni de la vignette réglementaire Crit’Air » mais qu’il est possible de la récupérer en cliquant sur un lien, rapporte La Nouvelle République .

Vol de données personnelles et bancaires

Une fois cette première étape franchie, le destinataire du SMS se retrouve sur un site ressemblant trait pour trait à celui du gouvernement, du logo des différents ministères concernés aux textes de loi, indique France 3 Provence-Alpes-Côte-d’Azur . Il n'en est pourtant rien.

Ce site est monté de toutes pièces par des escrocs dont le but est de récupérer les coordonnées bancaires des victimes. Un objectif qui ne peut être atteint que lorsque ces dernières ont renseigné leur plaque d'immatriculation et les informations de leur carte bleue pour acheter l'une de ces fameuses vignettes.

Ne pas répondre à ce SMS

En cas de réception d’un tel message, il est conseillé de ne pas répondre. S'il s'agit d'un SMS, les destinataires peuvent le signaler à la plateforme de lutte contre les spams en composant le 33 700. S'il s'agit d'un mail, ils peuvent en avertir l'association Signal Spam . Pour rappel, cette vignette Crit’Air n’est disponible que sur le site officiel www.certificat-air.gouv.fr , au prix de 3,50 euros. Ce dernier n'enverra jamais de message aux utilisateurs pour les encourager à acheter quoi que ce soit.

Et ce d'autant plus que ces vignettes ne sont obligatoires que dans les zones à faibles émissions mobilité instaurées par les collectivités ou lors de la mise en place de circulation alternée, en épisode de pollution. Sont aujourd’hui concernées : Paris, Grenoble, Lyon, Rouen, Reims, Nice, Toulouse et Saint-Étienne. Des zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place plus récemment dans les métropoles d’Aix-Marseille-Provence, Toulon, Montpellier et Strasbourg.