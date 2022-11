Vie chère : dans quelle ville peut-on avoir le pouvoir d'achat le plus élevé ?

Niort (Deux-Sèvres) et Châteauroux (Indre) sont en tête du classement des villes où la vie coûte le moins cher. Photo d'illustration. (Gaertringen / Pixabay)

Les 96 préfectures de France métropolitaine ont été classées en fonction de plusieurs critères relatifs au pouvoir d'achat. Les villes moyennes de l'ouest et de l'est dominent le classement, tandis que les villes du sud et du bassin parisien arrivent dans les dernières places. Niort (Deux-Sèvres) domine le palmarès.

Avec une inflation très présente, les dépenses quotidiennes sont parfois de plus en plus difficiles à assumer. À Paris, le prix du Pass Navigo pourrait par exemple atteindre les 90 euros d’ici 2023. Certaines villes sont toutefois moins touchées et mieux loties que d'autres, selon une étude du Parisien . Le quotidien a classé 96 préfectures métropolitaines selon plusieurs critères liés au coût de la vie. Dans ce palmarès, les villes moyennes ont tendance à se démarquer.

Niort en tête

Pour élaborer ce classement, les auteurs ont étudié plusieurs données comme le salaire moyen, le prix du panier de courses ou d'une place de cinéma, le coût total du carburant et des transports collectifs, le marché de l’immobilier et enfin le taux de taxe foncière. En prenant tous ces facteurs en compte, la reine du pouvoir d’achat en France est Niort (Deux-Sèvres).

La ville se distingue notamment par le prix des transports en commun, gratuits depuis 2017. C’est également le cas pour sa dauphine, Châteauroux (Indre), Bourg-en-Bresse (Ain, 24e) ou encore Gap (Hautes-Alpes, 63e). Le palmarès ne prend toutefois pas en compte le niveau de service proposé dans ces villes.

Ouest et est contre sud et Paris

Plus généralement, le Grand Ouest apparaît dans le classement comme une zone où l’on paye moins cher ses courses. Un facteur de poids, qui permet à Nantes (Loire-Atlantique) d’être la première grande ville du classement, à la 20e place. Si les prix de l’immobilier sont plutôt bas à l’ouest, ils sont parfois attractifs dans des villes de l’Est comme Nevers (Nièvre, 4e place), Belfort (Territoire de Belfort, cinquième), Chaumont (Haute-Marne, sixième) ou encore Épinal (Vosges, septième). À Nevers, le mètre carré coûte par exemple autour des 900 euros, détaille Guillaume Martinaud, président d’Orpi.

Si le classement semble valoriser l’Ouest et l’Est, le Sud et la région parisienne apparaissent à l’inverse comme les deux zones où le coût de la vie est le plus cher. Nice (Alpes-Maritimes) se place ainsi à la 93e place, Montpellier (Hérault) à la 90e, Marseille (Bouches-du-Rhône) à la 84e et Paris à la 77 e place. Dans le sud, seule Rodez (Aveyron) tire son épingle du jeu en arrivant à la dixième place.