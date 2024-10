Vers un report de l’interdiction de louer des passoires thermiques dans les copropriétés

La ministre du Logement, Valérie Létard, réfléchit à une adaptation du calendrier de rénovation énergétique pour les immeubles collectifs.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) sera « simplifié » et « le calendrier, adapté » , avait annoncé le premier ministre le 1er octobre, sans préciser les contours du nouveau calendrier. Dans le calendrier initial, les passoires classées G devaient être interdites de location au 1er janvier 2025, les F au 1er janvier 2028 et les logements E au 1er janvier 2034. La nouvelle de l’adaptation du calendrier avait été accueillie froidement par les sociétés de rénovation énergétique. « Après les stop-and-go réglementaires, après le coup de rabot sur l’enveloppe de MaPrimeRénov’, on nous annonce désormais un rétropédalage sur le calendrier d’interdiction des passoires . Nous assistons à un détricotage inquiétant des politiques de rénovation énergétique françaises. Quel message envoyé aux Français? Quels repères donnons-nous aux propriétaires de biens? Quelle ambition la France se donne-t-elle vraiment pour parvenir à rénover massivement et durablement les logements des Français? », regrettait Audrey Zermati, directrice stratégie chez Effy, spécialisée dans la rénovation énergétique

La ministre du logement, Valérie Létard, vient de préciser quels types de logements seraient concernés, dans une interview donnée à La Voix du Nord : « Il y a une trajectoire, nous n’allons pas la changer. Cependant, la mise en œuvre de ce calendrier pose un réel problème aux copropriétés. Nous regardons donc comment adapter le calendrier pour elles .» Les copropriétés seront-elles les seules à bénéficier d’une certaine souplesse? Pour les autres logements, le calendrier ne serait donc pas modifié? Contactée, la ministre du Logement n’a pour le moment pas répondu à notre sollicitation. « Prévoir un aménagement d’une année par exemple pour les copropriétés compte tenu de la complexité et de la durée des travaux souvent plus importante serait une solution de compromis acceptable », commente Audrey Zermati auprès du Figaro .

Les maisons individuelles de nouveau éligibles au PTZ

Il est vrai que la rénovation thermique des copropriétés est un sacré défi. Le DPE collectif a été renforcé. Les copropriétés de plus de 15 ans devront à terme toutes se doter d’un plan pluriannuel de travaux sur 10 ans. C’est déjà une obligation pour les copropriétés de plus de 200 lots et pour les copropriétés de 51 à 200 lots depuis le 1er janvier 2024, le reste le sera à compter de 2025. « En assemblée générale, les copropriétaires sont un peu perdus , reconnaît Anabelle Moreira, responsable pôle syndic chez Cotoit . Ils ne comprennent pas pourquoi il faut un DPE collectif qui coûtera 1000 à 4000 euros pour leur immeuble alors qu’ils ont déjà fait celui de leur appartement. »

La ministre du Logement a également ouvert la porte à un prêt à taux zéro (PTZ) pour les maisons individuelles. Elles avaient été exclues du dispositif fin 2023. Le PTZ était exclusivement réservé aux appartements neufs situés en zones tendues, où l’offre est plus faible que la demande. Le premier ministre s’était déjà montré: « favorable à l’extension du prêt à taux zéro pour les primo-accédants (qui achètent un logement pour la première fois) sur tout le territoire » début octobre. Valérie Létard a déclaré à La Voix du Nord: « À partir du moment où le PTZ touche tous les territoires, selon moi, il ne serait pas absurde d’étendre le dispositif aux maisons individuelles en dehors des secteurs hyperurbains et dès lors qu’elles ne consomment pas trop d’espace ».