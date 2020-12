Vers un « chèque vert » de 300 euros pour pousser les ménages modestes à consommer durable ?

Le chèque pourrait par exemple servir à acheter des aliments bio (illustration). (Pixabay / Couleur)

Un projet de « chèque vert » de 300 euros accordé aux Français les moins favorisés : l'idée vient du think tank Terra Nova. Face à la crise sociale et financière liée au coronavirus, ce « laboratoire d'idées » veut ainsi réduire les inégalités sans sacrifier les efforts environnementaux. L'aide ne pourrait être dépensée que pour des achats écologiques et coûterait quatre milliards d'euros aux finances publiques.

L'association Terra Nova défend actuellement l'idée d'un « chèque vert » pour lutter contre les inégalités face à la consommation écologique. Le dispositif prendrait la forme d'une aide d'un montant de 300 euros. Cette somme devra être utilisée pour des achats « bénéfiques à l'environnement et engagés dans la transition écologique ». La crise liée au coronavirus « creuse les inégalités au détriment des plus modestes », constate Terra Nova sur son site ce mercredi 9 décembre.

Une mesure sociale et environnementale

L'objectif de la mesure est d'apporter une réponse à cette situation « sans pour autant prendre nouveau retard sur nos objectifs environnementaux ». Le « chèque vert » serait accordé aux plus modestes et son attribution serait assujettie à des conditions de revenu. Les 300 euros seraient versés par l'Etat à tous les Français dont les revenus sont inférieurs à 1,3 fois le Smic.

Toute personne répondant à ce critère, quels que soient son statut et les autres aides éventuellement perçues, recevrait automatiquement le chèque. Terra Nova suggère aussi un système supplémentaire pour celles et ceux dont la rémunération est située entre 1,3 et 1,6 fois le Smic. Le laboratoire d'idées propose que le gouvernement encourage les employeurs de ces salariés à verser directement à ces derniers les 300 euros du « chèque vert ».

Un budget de 4 milliards d'euros

Comme pour la « Prime Macron pour le pouvoir d'achat », les entreprises accordant ce bonus à leurs collaborateurs bénéficieraient d'exonérations de charges. Au total, la mesure coûterait 4 milliards d'euros aux finances publiques. Terra Nova espère bénéficier du soutien de plusieurs conseillers d'Emmanuel Macron et de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili pour faire accepter son projet par le gouvernement, indique BFM TV.

Les bénéficiaires pourraient par exemple utiliser le montant de leur chèque pour acheter des produits recyclés ou d'occasion et des aliments bio ou encore pour financer des réparations. Le « chèque vert » contribuerait ainsi à « favoriser le développement de l'offre la plus vertueuse au plan environnemental » et à « soutenir une économie locale, potentiellement perdante de la crise du Covid », analyse le think tank.