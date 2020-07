Vacances : La France et rien d'autre

(Crédits photo : Unsplash - Natalya Zaritskaya )

Pour certains, les vacances ont déjà commencé. D'autres attendent encore avec impatience la coupure estivale. Voyager en dehors des frontières hexagonales risque de rester compliqué durant les prochains mois, même si de nombreux pays frontaliers ou rouvert leurs frontières. Mais les vacances d'été de 2020 devraient être pour de nombreux ménages l'opportunité de redécouvrir les charmes des paysages de France.

Ça y est c'est l'été. Après avoir vécu enfermés dans leur logement pendant près de deux mois, les Français aspirent à se changer les idées en profitant de vacances méritées. Mais phénomène nouveau, il leur faudra compter avec les restrictions de déplacement destinées à contenir une éventuelle recrudescence du Covid-19. Lors de la présentation de son plan pour le tourisme le 14 mai, le Premier Ministre Edouard Philippe a bien précisé que les Français pourraient partir en vacances en France métropolitaine et en outre-mer durant juillet et août. Ce qui parait plus prudent, dans la mesure où l'Europe commence à peine à rouvrir ses portes dans un climat d'incertitude. A l'heure où les Français réservent leurs vacances et se questionnent sur leur future destination, voici quelques éléments de réponse.

Une reprise encore timide du trafic aérien

L'aéroport d'Orly a repris ses opérations commerciales le 26 juin après presque trois mois de fermeture. C'est d'ailleurs un vol de la compagnie Transavia à destination de Porto qui a inauguré ce retour d'activité. Après une inactivité forcée, les compagnies aériennes préparent la reprise partielle de leurs programmes de vols. Air France annonce une augmentation progressive de la fréquence de ses vols. « D'ici fin juin, ce programme représenterait environ 20 % des capacités habituellement déployées sur la période, puis 35 % en juillet et 40 % en août », précise la compagnie sur son site. Air France prévoit de desservir près de 150 destinations durant l'été, mais comme le rappelle le site Flightright dans un communiqué du 11 juin : « Les passagers ne doivent pas uniquement se fier aux informations fournies par une compagnie aérienne. Ils doivent vérifier eux-mêmes les règles d'entrée du pays de destination avant de réserver. Pour cela les sites officiels des ministères des affaires étrangères des pays de destination sont à privilégier. Il est également possible de se référer aux information délivrées par l'IATA ».

L'Europe du Sud rouvre ses portes aux touristes

L'Italie, qui a été l'un des premiers pays en Europe à entrer en confinement, a rouvert ses frontières aux touristes européens le 3 juin . Il en allait de même pour le Portugal, qui a fait figure de bon élève dans sa gestion de la crise sanitaire et qui mise sur cette image pour attirer les voyageurs, mais le pays a procédé à des mesures de reconfinement partiel de la région de Lisbonne à la mi-juillet, suite à une recrudescence du virus. Quant à l'Espagne, elle a rouvert ses frontières avec la France le 21 juin. Depuis le 1er juillet, la frontière entre le Portugal et l'Espagne est également ouverte. Même combat pour la Grèce, dont 20 % du PIB est généré par le tourisme et qui doit trouver un équilibre entre l'accueil des touristes et le regain de Covid dans les Balkans.

Redécouvrir la France

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux » disait l'écrivain Marcel Proust. Pour les Français qui par choix ou par défaut passeront leurs vacances d'été en France, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les atours touristiques indéniables du pays sous un nouveau jour. Selon une enquête réalisée durant le mois de juin par BVA Opinion pour le compte des entreprises du voyage sur les intentions de départ en vacances des Français, plus d'une personne sur deux désire partir sur le littoral. La mer attire surtout les habitants de l'agglomération parisienne. A noter que la campagne arrive en deuxième position (24 %), devant la montagne (12 %). La ville restant un choix minoritaire pour les vacanciers partant en France (9%). Ce qui parait assez logique pour des citadins qui ont vécu confinés pendant plus de deux mois. On cherche plutôt à s'évader de la ville. D'ailleurs, Paris qui fait la joie des touristes étrangers risque de pâtir d'un déficit d'activité cet été du fait de l'absence de ces mêmes touristes. Certaines régions n'hésitent pas à proposer des bons pour attirer les vacanciers durant cet été.

Une tendance à la procrastination ou incertitude ?

Un autre élément intéressant de l'enquête de BVA Opinion. Selon l'institut : « Moins de la moitié des personnes envisageant de partir en vacances ont effectué leurs différentes réservations (trajets, locations), quand la majorité ne l'a pas encore fait, notamment les personnes ayant l'intention de partir en France ». Pour l'Institut cela traduit le manque de visibilité des Français sur l'évolution de la situation dans les semaines à venir, et ce en dépit de leurs envies d'ailleurs. Mais tout faire à la dernière minute, peut réserver de mauvaises surprises : annonces bidon de locations de villas ou arnaques estivales. Comme le rappelle le dicton populaire, on n'est jamais trop prudent, y compris sur la route des vacances.

