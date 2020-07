Des vacances en France pour soutenir l'économie

L'épidémie de coronavirus est en train de modifier les habitudes des Français pour leurs vacances d'été 2020. Ils seront une écrasante majorité à rester dans l'hexagone.

iStock-Delpixart

Les Français resteront en France cet été

Le littoral atlantique et méditerranéen en ligne de mire

S'ils peuvent voyager dans plusieurs pays d'Europe depuis le 15 juin et pourront profiter de vacances à l'étranger à partir du 4 juillet, les Français passeront leurs congés d'été dans le pays. C'est ce qui résulte d'une enquête d'opinion réalisée récemment. Les chiffres parlent en effet d'eux-mêmes puisque pour l'heure seulement 20% des réservations effectuées dans les agences de voyages portent sur des séjours à l'étranger. Les Français sont même près de 9 sur 10 à indiquer qu'ils profiteront de leur repos estival dans l'hexagone, contre 6 sur 10 habituellement. Il s'agit là d'une manière de faire coup double : ne pas risquer de se retrouver confiné à plusieurs milliers de kilomètres en cas de deuxième vague épidémique et participer à la relance de l'économie française. L'optimisme est toutefois de rigueur puisque plus de 80% des Français sont confiants sur le fait qu'aucune deuxième vague ne viendra perturber leurs prochaines vacances. Ce changement d'habitude est bien entendu salutaire pour l'économie hexagonale, qui on le sait, dépend énormément du secteur touristique. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration espèrent bien relancer leur activité après de longs mois d'arrêt. Ils espèrent également que cette nouvelle clientèle compensera autant que possible l'absence de nombreux touristes étrangers qui viennent chaque été dans le pays. Car si les Européens (Allemands, Hollandais, Espagnols, Italiens...) auront la possibilité de venir en France entre fin juin et début septembre, la clientèle nord-américaine et asiatique notamment pourrait en revanche manquer à l'appel.Après deux mois de confinement, les Français ont logiquement envie et surtout besoin de respirer le grand air, de profiter de grands espaces. Et sans surprise, le littoral est en passe d'être pris d'assaut. La côte atlantique et la côte méditerranéenne devraient être bien remplies au vu des premières réservations effectuées. La Charente-Maritime de même que le Var mais aussi la Dordogne comptent ainsi parmi les départements ayant enregistré le plus de demandes de réservations de séjours. A l'arrivée, plus de la moitié (54%) des vacanciers partiront en bord de mer cet été, 24% à la campagne et 12% en montagne. Petit hic néanmoins : on observe déjà une hausse marquée du prix des locations saisonnières, dans une fourchette allant de +25% à +45% selon les endroits, voire plus. Le jeu entre l'offre et la demande explique en partie cette hausse des prix de la part des professionnels du tourisme qui essaient de rattraper deux mois de perte sèche. Espérons que la bonne volonté des Français de passer leurs vacances d'été dans le pays ne sera pas refroidie par cette nouvelle politique tarifaire. Quoi qu'il en soit, l'économie française devrait retrouver des couleurs grâce à la relance du secteur touristique qui pèse tout de même pour 7% du PIB.