Vacances d'été 2020 : comment les préparer ?

Lors de la présentation de son plan pour le tourisme, Édouard Philippe a donné certains éclaircissements pour les vacances d'été 2020. Dates, destinations, transports, hébergements, loisirs, conditions d'annulation ... le point pour préparer au mieux vos vacances d'été 2020.

Quelles sont les dates des vacances d'été 2020 ?

Sur BFM TV, Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l'éducation nationale, a déclaré que les dates des vacances scolaires pour l'été 2020 restent inchangées. Elles débuteront donc le lundi 6 juillet et se termineront le 1er septembre.

Où pourra t'on partir en vacances en France cet été ?

Les vacances d'été 2020 s'annoncent franco-françaises. Édouard Philippe a indiqué le 14 Mai dernier que « les Français pourront partir en vacances en France métropolitaine et en outre-mer en juillet et août » ajoutant toutefois qu'il pourra y avoir « de possibles restrictions très localisées » en fonction de l'évolution de l'épidémie dans les zones où le virus est toujours actif. Plusieurs acteurs du tourisme ont lancé le hashtag #CetÉtéJeVisiteLaFrance sur les réseaux sociaux, pour aider les Français à trouver des idées de destinations partout en France.

Les hôtels et les campings attendent encore une réponse sur la date et le protocole sanitaire d'ouverture, mais les travaux avancent bien. Les piscines pourront par exemple accueillir les clients, même s'il faudra respecter des règles de distanciation. Le principal point de désaccord porte à ce stade sur la restauration et la contrainte des 4m² par client demandée par le gouvernement.

Côté plages, rien n'est encore décidé, même si la tendance va dans le sens de plages « dynamiques ». Les français pourront profiter des plages pour marcher, courir, nager, surfer, mais très probablement pas pour lézarder. Le préfet a le pouvoir d'autoriser l'accès aux plages, lacs et centres nautiques sur demande des maires. Plusieurs plages en France sont déjà de nouveaux accessibles et on devrait assister à une réouverture progressive du littoral Français dans les prochains jours.

Les randonnées sont autorisées depuis le 11 mai mais restent très encadrée : « des marcheurs évoluant à la vitesse classique de 4 km/h veilleront à garder un espacement d'au moins 2 mètres, alors que des marcheurs à 6 km/h s'espaceront d'au moins 5 mètres », explique la Fédération française de randonnée.

Pourra-t-on être remboursé en cas d'annulation liée au Coronavirus ?

Édouard Philippe encourage les Français à réserver dès à présent leurs vacances en France. En effet, « les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances », a-t-il assuré. Pour soutenir le secteur du tourisme, le Premier ministre a annoncé un plan de « 18 milliards d'euros d'engagements ». Les professionnels du secteur ne devraient pas tarder à proposer des offres permettant de réserver et d'annuler jusqu'au dernier moment.

Pourra-t-on partir en vacances à l'étranger ?

La Commission Européenne a présenté un ensemble de recommandations pour aider les pays européens à s'organiser. Elle propose d'autoriser les déplacements entre pays présentant « une situation épidémiologique suffisamment similaire ». Néanmoins, chaque État reste décisionnaire.

Ainsi, l'Autriche et l'Allemagne prévoient de rouvrir leur frontière commune à partir du 15 juin.

L'Italie va rouvrir ses frontières aux touristes de l'Union européenne à partir du 3 juin et annuler la quarantaine imposée aux voyageurs étrangers. Ces mesures sont toutefois susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution de la crise épidémiologique.

Depuis le 15 Mai, l'Espagne impose un isolement de deux semaines aux visiteurs en provenance de l'étranger. Elle devrait maintenir ses frontières fermées jusqu'en juillet.

La Grèce souhaiterait rouvrir ses frontières aux touristes étrangers à partir du 1er juillet, mais doit encore préciser son protocole sanitaire tant pour les transports aériens que pour l'accueil des touristes et la protection de ses citoyens.

Avions, trains, quels transports pourra-t-on utiliser ?

Le train

Les réservations de trains pour les mois de juillet et août sont ouvertes depuis le 15 Mai. La SNCF assure que les billets vendus seront échangeables ou remboursables sans frais et que l'ensemble des trains devraient circuler d'ici l'été. Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, une place sur deux seulement est disponible à la vente. De nouvelles consignes pourraient être données à partir du 2 juin.

L'avion

En Europe, les compagnies de transport aérien sont totalement dépendantes des décisions de chaque pays. Alexandre de Juniac, directeur général de l'Iata, l'Association internationale du transport aérien, a néanmoins assuré sur France Inter samedi 16 Mai que « les gouvernements avec lesquels nous discutons ?...? ont d'ailleurs une attitude assez ouverte » et qu'il devrait être possible de « pouvoir voyager en France à partir de juin et en Europe en juillet-août, avec un trafic réduit, un nombre de destinations plus limité, mais enfin on pourra prendre l'avion ».