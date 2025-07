Cette crème 100% française combine actifs anti-âge et protection solaire

La crème visage rides et ridules SPF30 de Typology hydrate votre peau tout en la protégeant du soleil. ( crédit photo : Getty Images )

Ce soin complet protège votre peau au quotidien

Les dermatologues recommandent de ne pas attendre l’apparition des premières rides pour commencer à appliquer un soin anti-âge. Jusqu’à 90% du vieillissement cutané est causé par l’exposition au soleil. En parallèle, une bonne hydratation est la clé pour conserver une peau en pleine santé. La crème visage rides et ridules SPF30 de la marque Typology, baptisée «A50», répond à ces deux enjeux. Développée pour une utilisation quotidienne, cette formule hybride associe une haute concentration en actifs repulpants et une protection SPF30 contre les UVA et les UVB. Elle hydrate votre peau en profondeur, favorise le maintien de la structure cutanée et limite la perte de fermeté, tout en luttant contre le photovieillissement.

La crème visage de Typology est enrichie en collagène végétal et en acide hyaluronique

Grâce à ses principaux actifs, la crème visage de Typology préserve l’élasticité et la fermeté de la peau:

Le collagène végétal biomimétique

Le collagène est une protéine exclusivement présente dans le règne animal. Pour garantir une formule vegan, Typology mise sur un collagène biomimétique issu du coco. Sa structure similaire à celle de la molécule naturelle booste l’hydratation de la peau, renforce sa fonction barrière et améliore son élasticité.

L’acide hyaluronique

L’acide hyaluronique est l’ingrédient phare des soins antirides. Grâce à son faible poids moléculaire, il traverse la barrière cutanée pour atteindre les couches profondes de l’épiderme et stocker l’eau dans les tissus. La peau est plus ferme et rebondie.

Le glycogène végétal

Le glycogène stimule la production d’acide hyaluronique, de collagène et d’élastine pour prévenir la formation des rides et ridules.

Les filtres solaires organiques

Ces molécules absorbent et réfléchissent les rayons UV, protégeant la peau des assauts du soleil. Elles ont été rigoureusement sélectionnées pour leur innocuité sur la santé et l’environnement.

Les soins Typology misent sur une formule courte et des ingrédients naturels

Typology propose des soins de haute qualité respectueux de la santé et de l’environnement. Les formules sont volontairement simples et courtes. La marque affiche l’une des « blacklists » (ingrédients exclus) les plus strictes du marché de la cosmétique. La crème A50 est composée de 85% d’ingrédients d’origine naturelle. Elle obtient la note de 100/100 sur l’application Yuka. Les soins Typology sont vegan, sans parfum et fabriqués en France. Afin de garantir un prix accessible sans faire de compromis sur la qualité, ils sont vendus exclusivement en ligne. La crème visage rides et ridules SPF30 est disponible au prix de 36,90 euros sur le site Internet de la marque .

3 massages du visage à tester de toute urgence pour préserver la jeunesse de votre peau - Le massage Gua Sha est une pratique ancienne issue de la médecine chinoise consistant à appliquer de légères pressions sur la peau à l'aide d'une pierre plate. Cette technique est particulièrement recommandée pour prévenir l'apparition des signes de l'âge. Elle stimule la circulation sanguine du visage et oxygène les tissus, tout en offrant un effet raffermissant. - Le massage Tui Na est une technique de massothérapie chinoise conçue pour harmoniser l'énergie circulant à travers tout le corps. Les mouvements toniques ont un effet drainant et revitalisant. Ils activent la circulation lymphatique et sanguine pour redonner à votre peau toute sa tonicité. - Le massage Kobido: on ne présente plus ce massage anti-âge venu du Japon. Grâce à des pressions douces, des effleurages, lissages et tapotements, il stimule en douceur les muscles et tissus du visage, en surface comme en profondeur. Le massage est un soin anti-âge 100% naturel permettant de rajeunir et lifter le visage en stimulant les muscles soutenant la peau. Voici les massages traditionnels les plus efficaces pour lutter contre les effets de l'âge:

