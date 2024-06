Vacances / et si vous partiez à la campagne ?-iStock-jirivondrous.jpg

Le littoral toujours en tête

L'été est enfin là ! Et pour de nombreux Français, la période estivale est l'occasion de partir en vacances. Ces vacanciers commencent donc à choisir leur destination et cet été 2024, les tendances de voyage pourraient bien changer. En effet, habituellement, le littoral est largement privilégié puisque les Français sont nombreux à vouloir profiter de la mer et de la plage pendant leurs vacances. Mais les destinations en bord de mer ne sont pas les plus économiques. Et après cette nouvelle année, une fois de plus une fois marquée par l'inflation, le porte-monnaie des ménages a encore été mis à rude épreuve. Et si faire une croix sur la mer permettait de réaliser de belles économies ?

Un regain d'intérêt pour la campagne

Le 22 mai dernier, Abritel et Expedia.fr ont dévoilé les résultats de leur récente étude dans un communiqué de presse. Une étude qui révèle que de nouvelles tendances ont émergé concernant le choix des destinations estivales. Les littoraux restent les destinations les plus prisées avec notamment le Var, la Corse, la Bretagne ou encore le Golfe du Lion. Mais grande nouveauté cette année, de plus en plus de Français souhaitent partir à la campagne cet été. La plateforme de location de vacances enregistre une hausse des recherches de 60% pour des séjours à la campagne dans la Loire, l'Ain, et la Haute-Vienne.

Les destinations les plus recherchées

Mais d'autres destinations intéressent de plus en plus les Français, à savoir : le Haut-Rhin, le Loiret, la Corrèze et le Maine-et-Loire, dont les recherches ont augmenté de 30 à 40%. La société de location de vacances note une augmentation des recherches de 25% pour l'Aveyron, la Saône-et-Loire, le Tarn et les Alpes-de-Haute-Provence. Enfin, le Doubs, la Drôme, le Cher et le Gard séduisent un peu plus les Français, comme le témoigne l'augmentation de 20% des recherches.

Les raisons de l'engouement pour la campagne

Ce regain d'intérêt pour la campagne s'explique avant tout par des raisons économiques. En effet, les tarifs de location sont bien moins onéreux à la campagne comparé au bord de mer. En moyenne, le prix d'une nuit à la campagne est 20 à 30% moins cher en juillet et août, qu'une nuit dans une ville du littoral. Et si le tarif est réduit, les logements sont également plus spacieux, ce qui permet aux vacanciers d'inviter des amis ou de la famille. Autre atout majeur de la campagne : le calme ! "Cet intérêt pour la campagne est certainement renforcé par les Parisiens en quête d’un refuge au calme pour se détendre ou télétravailler hors de la capitale au cœur de l’été", analyse Xavier Rousselou, porte-parole d’Abritel et d’Expedia.fr.