Vacances de Pâques : les destinations privilégiées par les Français

Les Français semblent plébisciter les destinations ensoleillées pour ces premières vacances d'avril non confinées depuis deux ans.

Ce samedi 9 avril, l'ensemble des primaires, collégiens et lycéens de la Zone B, qui regroupe entre autres l'Académie de Nantes ou de Nice, seront en « vacances de Pâques » jusqu'au lundi 25 avril. Pour la Zone A (Bordeaux, Dijon, Poitiers, ...) et la Zone C (Créteil, Paris, Montpellier, ...), celles-ci se dérouleront, respectivement, du 16 avril au 2 mai et du 23 avril au 9 mai . Ces vacances ont une saveur particulière. Depuis le début de la crise sanitaire, le mois d'avril 2022 est le premier mois d'avril « non confinés » pour les Français.

30% des français comptent partir durant ces vacances

La levée des principales contraintes sanitaires, depuis le début de l'année, semble donc avoir incité les Français à préparer leurs valises. Selon Didier Arino, Directeur général de Protourisme, « environ 30% des Français envisagent de faire une escapade pour les vacances de printemps, soit entre avril et mai 2022 ».

Et l'envie de vacances est revenue à des niveaux similaires aux années d'avant-Covid : un sondage OpinionWay réalisé en 2019 montrait également que 30% des Français comptaient partir en avril et 23% en avril 2017. « On note une très grande envie de départ en vacances et d'évasion. Il y a d'ailleurs une réelle reprise vers l'étranger bien qu'on soit, dans ce cas, encore dans un effet rattrapage », ajoute Didier Arino.

Priorité donnée aux destinations ensoleillées

Concernant les lieux de vacances préférés des Français pour ce mois -ci, le moteur de recherche et comparateur de prix Liligo.com montre que ces derniers privilégient les destinations « ensoleillées » pour ces vacances de Pâques. Sur les 10 destinations les plus recherchées sur leur site, 5 sont situées dans le sud de l'Europe (Lisbonne, Barcelone, Rome, Porto et Ajaccio), trois dans les départements et régions d'Outre-mer (Pointe à Pitre, Fort de France et Saint-Denis de l'île de La Réunion) et une en Afrique du Nord (Marrakech). « Nous ne sommes pas surpris de constater que l'Europe du Sud tire une nouvelle fois son épingle du jeu [...] : proximité, facilité d'accès avec des restrictions mesurées et ensoleillement garanti » estime Liligo, dans un communiqué de presse du 28 mars dernier.

De nombreuses incertitudes qui pourraient ralentir les réservations

Même constat du côté des réservations Airbnb . Au regard des réservations réalisées pour des séjours dans des pays étrangers allant du 8 au 24 avril 2022, l'envie de soleil est bien présente. Malaga, Valence, Madrid, Séville, Barcelone, Palerme et Porto se situent dans le « top 10 des destinations internationales particulièrement tendances », en plus de New-York, Dublin et Montréal. « Pour moi les vacances d'avril ont toujours été synonymes d'avant-goût de l'été. Du coup, je pars toujours dans des villes ou des destinations plutôt chaudes, comme la Grèce cette année » explique Christophe, 44 ans, employé dans une entreprise informatique.

Cependant, la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques planent sur les projets de Français. « Jusqu'en mars, tous les chiffres concernant la clientèle française étaient au vert. Cependant, le déclenchement de la guerre en Ukraine a généré un ralentissement des réservations. Les taux de réservation pour avril sont ainsi tombés à 3% » explique Didier Arino.