Vacances d'hiver : le soleil sans les frais grâce à Boursorama Banque.

Les vacances d'été sont loin. Il est temps de penser aux vacances d'hiver ( Crédits : Adobe Stock)

PUBLI-REDACTIONNEL. En quête de lumière et de chaleur à l'approche de l'hiver ? Pourquoi ne pas succomber, comme de nombreux vacanciers, au charme d'une mer azur sur une plage de sable fin à l'autre bout du monde. Mais où que vous alliez, n'oubliez pas : Boursorama Banque vous simplifie la vie pour tout ce qui concerne les frais à l'étranger. On vous explique comment

Les vacances d'été sont loin et c'est désormais l'automne qui s'est installé. Vous pouvez le vivre comme « un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de l'hiver » (1) en sirotant une tisane. Mais si vous avez besoin de changer d'air, vous pouvez vous préparer à prendre quelques jours sous des températures plus clémentes. L'hiver est l'occasion pour de nombreux vacanciers d'aller chercher de la chaleur hors de France. Une tendance confirmée par le syndicat professionnel des entreprises du tour-operating (Seto), qui a profité de l'ouverture du salon réservé aux professionnels du tourisme et du voyage, l'IFTM Top résa, début octobre 2019 à Paris pour dévoiler les premières tendances de voyage pour l'hiver 2019-2020 (2).

Les îles des Caraïbes à l'honneur

Selon le Seto, ce sont les Caraïbes qui occupent les premières places des destinations prisées cet hiver. La République Dominicaine arrive en tête avec un chiffre d'affaires des Tour-opérateurs en hausse de 10 % (3). Pour les amateurs de plages de sable blanc et de mer turquoise, il est vrai que la côte des Cocotiers et la plage de Punta Cana constituent un remède imparable face à la morosité de l'hiver. Vous pouvez aussi danser la Bachata ou le Meringue. Egalement situées dans les Caraïbes, les Antilles Françaises séduisent aussi les vacanciers avec une progression de 37 % dans les carnets de commande. Un succès qui s'explique notamment par des baisses de tarifs sur les vols long-courrier. (4). Enfin, l'Île Maurice rencontre aussi un beau succès chez les voyageurs désireux de découvrir cette partie de l'océan indien mais aussi pour ceux avides de sensations fortes et amateurs de Kite Surf (5).

Des séjours pour s'enrichir culturellement

Pour les amateurs de voyage sur mesure, la première édition du salon des Grands Voyages s'est tenue les 11 et 12 octobre à Paris. Ce nouveau salon se veut « une source d'inspiration pour les voyageurs avisés et exigeants en quête de séjours d'exception sur mesure, principalement pour l'hiver et le printemps » (6). Selon le sondage réalisé à l'occasion du salon, 38 % des personnes interrogées ont l'intention de partir cet hiver. 44% d'entre eux partiront pour une durée de 2 semaines et majoritairement en couple (51%). Si le prix est un élément essentiel, la richesse culturelle de la destination visitée est un critère important dans le choix du voyage (cité à 56%) (6)

Ne plus s'inquiéter des frais et des retraits d'argent à l'étranger

En attendant, vous pouvez d'ores et déjà vous faciliter la tâche en choisissant l'offre bancaire qui convient aux grands voyageurs. Avec Ultim, chez Boursorama Banque, vous disposerez d'une carte bancaire premium gratuite (7). Vous pourrez effectuer des paiements et des retraits partout à l'étranger sans payer aucuns frais. Vous pourrez également paramétrer vos plafonds de retrait et consulter le suivi de vos dépenses en temps réel depuis votre application smartphone ou sur le site de la banque. Avec Ultim, vous bénéficiez également de garanties exclusives avec notamment le service « Smart Delay », qui vous donne accès à plus de 1000 salons d'aéroports dans plus d'une centaine de pays, en cas de retard de votre avion. Vous bénéficiez également de garanties d'assurance et d'assistance supérieures. Avec Ultim, vous allez aimer voyager loin de chez vous...

