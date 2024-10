Une majorité de Français avoue ne pas savoir allumer le feu

Méthode d’allumage, gestion et entretien du feu... Quand il s’agit de maîtriser sa cheminée, son poêle ou son insert, près de 60% de Français se montrent mal à l’aise. Voici quelques conseils de pro.

Nos ancêtres ont découvert la recette il y a plus de 400.000 ans et l’éternelle idole des jeunes, Johnny Hallyday, en a fait un hymne des stades ... Et pourtant «allumer le feu» n’est pas une évidence pour la majorité de nos concitoyens. À un moment où ceux qui se chauffent au bois vont devoir faire le plein de bûches ou de pellets, une étude montre que les Français ne sont pas à l’aise avec des allumettes. Selon un sondage réalisé pour le fabricant allemand de poêles à bois Hase, 59% des personnes interrogées avouent ne pas vraiment savoir correctement allumer un feu de bois dans leur cheminée. Ils sont 57% à déclarer la même chose pour un poêle à bois, un peu moins pour les inserts (53%) et sensiblement moins encore pour les chaudières à bois ou à granulés (41% et 44%).

Allumage inversé

En entrant plus dans le détail, l’étude montre que seuls 22% des Français connaissent la meilleure technique pour lancer un feu, à savoir la fameuse méthode «d’allumage inversé». Contrairement à la façon de faire la plus courante, à savoir débuter par un allume-feu sur lequel on dispose du petit bois puis les grosses bûches, c’est rigoureusement l’inverse qui est préconisé par les spécialistes. En commençant par les grosses bûches en bas du foyer, puis de petites bûches par-dessus suivi du petit bois et d’éventuels allume-feu , on obtient une combustion plus progressive. Cette méthode demande une préparation plus soigneuse mais l’on est censé atteindre plus rapidement la température optimale avec cette technique plus écologique et moins polluante, en générant moins de fumée et moins de cendre.

Sur le bon moment pour rajouter du bois ou des granulés , les résultats sont un peu meilleurs. La bonne réponse: on intervient lorsqu’il n’y a plus que des braises est la plus citée, mais seulement par 29% des sondés juste devant ceux qui remettent du bois quand les flammes commencent à baisser (27%) ou ceux qui attendent trop longtemps, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus ni flammes ni braises (23%). Derniers enseignements: pour un feu optimal, une seule couche de bûches suffit (ce que savent 39% des Français alors que 35% chargent au maximum jusqu’en haut du foyer) et un feu bien maîtrisé se traduit par une fumée à peine visible (une information connue seulement de 17% des sondés, 49% estimant qu’une importante fumée blanche est le bon signal).