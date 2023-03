Un lycéen soupçonné d'être impliqué dans une vaste arnaque aux faux conseillers bancaires

Un adolescent est soupçonné d'être impliqué dans une vaste escroquerie aux faux conseillers bancaires (illustration). (Free-Photos / Pixabay)

Dix personnes ont été interpellées mardi 28 mars 2023 dans toute la France, soupçonnées d'être impliquées dans une vaste escroquerie aux faux conseillers bancaires. Parmi les suspects figure un lycéen âgé de 17 ans.

Un adolescent âgé de 17 ans est soupçonné d'être le cerveau d'une escroquerie nationale aux faux conseillers bancaires. Le garçon, originaire de Toulouse (Haute-Garonne), a été interpellé en même temps que neuf autres personnes, mardi 28 mars 2023, rapporte La Dépêche du Midi .

Le procédé de l'arnaque, recensée dans toute la France, était le suivant : un homme téléphonait à des particuliers en se présentant comme un responsable du service des fraudes d'une banque. Il les prévenait alors que leur compte venait de se faire pirater.

Un génie de l'informatique

Pour paraître crédible, l'homme communiquait le nom des conseillers personnels de victimes, leur numéro de compte en banque et celui de leur carte bancaire. Il demandait ensuite de « valider une notification de remboursement, envoyée sur l'application bancaire » des victimes, comme l'a raconté l'une d'elle auprès de La Dépêche . L'escroc parvenait alors à récupérer assez de données pour accéder aux comptes de leurs cibles.

Des milliers de personnes ont été victimes de cette arnaque entre janvier 2022 et mars 2023. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire parisienne pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, accès, maintien et remise de données.

Au total, dix personnes ont été arrêtées dans toute la France mardi. L'adolescent, lui, est soupçonné d'avoir piraté des bases de données sur Internet afin de récupérer les fameuses coordonnées bancaires des victimes. Il aurait ensuite revendu ces informations sur la messagerie cryptée Telegram. Sur son matériel informatique, les enquêteurs auraient découvert une cinquantaine de milliers d'euros en Bitcoins. Le lycéen pourrait être mis en examen ce vendredi.