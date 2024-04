Un immeuble menace de s’effondrer à Toulouse : les copropriétaires doivent payer 800 000 euros pour le rénover

L'édifice, qui date de 1910, fait l'objet d'un arrêté de péril pris en avril 2023 par la marie de Toulouse. (illustration) (PellissierJP / Pixabay)

A Toulouse (Haute-Garonne), la facture pourrait être très salée pour les huit copropriétaires d'un immeuble qui menace de s'effondrer. Un premier devis estime le coût des travaux de rénovation à 800 000 euros, rapporte La Dépêche du Midi .

Arrêté de péril

« Ce chiffre, c'est pour démolir et reconstruire les coursives, les balcons qui entourent l'immeuble, refaire la couverture et la toiture d'un des édifices. Il faut déconstruire et reconstruire ce qu'on appelle un édicule cuisine » , a expliqué l'un des copropriétaires auprès de nos confrères. C'est la transformation d'un placard en cuisine qui aurait fragilisé le bâtiment, selon lui.

L'édifice, qui date de 1910, fait l'objet d'un arrêté de péril pris en avril 2023 par la marie de Toulouse. Le mur mitoyen de deux appartements, au premier étage, s'était écroulé. « Le service des immeubles menaçant ruine (IMR) de la mairie est intervenu pour constater la fragilisation de l'édifice. Nous avons dû quitter l'immeuble rapidement. Douze occupants étaient concernés » , a raconté le copropriétaire. Ce dernier est également coiffeur au sein d'un des trois locaux commerciaux du rez-de-chaussée. « Pendant 10 ou 15 jours, j'ai eu zéro chiffre d'affaires. Rien. L'assurance n'a rien fait, on m'a promis de l'aide et de l'accompagnement, mais je n'ai rien eu » , a-t-il déploré.

La crainte de devoir tout démolir

Plusieurs habitants ont finalement pu regagner leur logement après des travaux de sécurisation de l'immeuble. Ce n'est pas le cas du coiffeur, qui habite un deux-pièces de 38 m², acheté en 2016 à environ 108 000 euros. Un montant équivalent à la part que devrait payer chaque copropriétaire pour les travaux.

Si « tout le monde ne peut pas payer » , le coiffeur craint qu'ils soient « obligés de vendre et tout démolir » . D'autres sociétés ont été sollicitées pour établir un devis. A Toulouse, plusieurs bâtiments ont été évacués après l'apparition de fissures, depuis l'effondrement d'un immeuble en plein cœur du centre-ville en mars dernier.