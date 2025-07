Immobilier aux enchères : comment ça marche et à quoi faut-il faire attention ? / iStock.com - Aramyan

Qu’est-ce qu’une vente aux enchères dans l’immobilier ?

Dans l’immobilier, une vente aux enchères ou vente par adjudication permet d’attribuer un bien à la personne faisant l’offre la plus élevée. Une telle vente peut être organisée dans un tribunal, au sein d’études notariales, à la Chambre des notaires, chez un avocat ou encore en préfecture. Il est aussi possible d’organiser des enchères immobilières en ligne ou par téléphone. Une vente aux enchères immobilière peut être judiciaire, c’est-à-dire organisée suite à une décision de justice (saisie immobilière à l’initiative d’un établissement bancaire, procédure de liquidation judiciaire ou de partage judiciaire…). Il peut aussi s’agir d’une vente amiable via laquelle des biens sont volontairement mis aux enchères. La vente peut être décidée par un notaire, par un particulier ou bien par l’Administration des domaines. L’immobilier aux enchères offre divers avantages dont un prix d’achat intéressant. Toutefois, il est aussi synonyme d’inconvénients : pas de délai de rétractation, des frais de vente élevés…

Immobilier aux enchères : les règles à connaître

Plusieurs règles sont à respecter dans le cadre des enchères immobilières. Pour commencer, lorsqu’il s’agit d’une vente judiciaire, il est obligatoire de faire intervenir un avocat. Ensuite, il faut savoir que les visites des biens sont collectives. Les horaires comme les dates sont fixes, c’est donc à vous de vous organiser pour être disponible le jour J. Des visites virtuelles peuvent être proposées. De plus, pour pouvoir vous inscrire à une vente, vous devez fournir un chèque de consignation (chèque de banque). Son montant est égal à un pourcentage de la mise à prix du bien (souvent 20 %). Votre présence à la vente (ou celle d’une personne vous représentant) - en présentiel comme en distanciel - est requise. La vente est menée par un président de séance. Le bien doit être expertisé par un professionnel afin que celui-ci estime sa valeur réelle. Il sera mis aux enchères avec une décote d’au moins 30 %. Les étapes suivantes sont : l’élaboration du cahier des charges, la publicité, les visites et, enfin, la vente.

Précautions à prendre

Avant de vous engager, lisez bien le cahier des charges. Pensez aussi à estimer le plus précisément possible le coût de l’opération et à vérifier auprès de votre conseiller bancaire que vous aurez les fonds nécessaires dans les délais impartis. Lorsqu’une enchère est remportée, il n’est pas possible de se rétracter. Il est donc essentiel de bien réfléchir avant de s’engager. Cependant, les autres personnes intéressées par le bien disposent d’un délai de 10 jours pour faire une offre plus élevée que la vôtre. Si personne ne s’est manifesté, vous devenez adjudicataire. Le procès-verbal d’adjudication et le cahier des charges - qui sont en fait votre titre de propriété - doivent être publiés au centre de publicité foncière. Le prix du bien peut être payé dès le 11e jour et doit l’être au plus tard 45 jours après la vente.