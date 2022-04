Un élu en garde à vue pour avoir voulu faire fuir les squatteurs de sa maison

Ulcéré que la maison de ses parents décédés ait été squattée pour la troisième fois, un élu de Haute-Savoie a jeté une bombe lacrymogène vers l’un des squatteurs.

La loi est aberrante mais c’est la loi. Il ne faut jamais se faire justice soi-même quand on est victime d’un squat car vous risquez d’être puni plus sévèrement que le squatteur. Même un élu de la République semble l’avoir oublié. Pour la troisième fois en 5 ans, la maison familiale que le premier adjoint au maire de Marcellaz-Albanais (Haute-Savoie) possède avec sa sœur a été squattée, le 15 avril dernier, par une famille de Roms, raconte Le Dauphiné Libéré .

Le jour même, Éric Chassagne alerte les gendarmes qui s’introduisent dans la demeure et constatent la présence de trois enfants dont un nourrisson et décident de ne pas les expulser. Conformément aux consignes qui sont souvent données aux forces de police. Mais plutôt que d’adresser une demande d’expulsion au préfet comme le prévoit la loi , ce chef d’entreprise de 57 ans préfère se charger lui-même de faire fuir les squatteurs, pensant qu’il devait agir avant 48 heures. Mais ce délai qui n’a jamais eu la moindre existence légale , a été définitivement rayé par la nouvelle loi anti-squats du 1er janvier 2021. Par ailleurs, le propriétaire qui se fait justice lui-même risque une peine de 3 ans de prison et 30.000 euros d’amende s’il les expulse. Une sanction bien plus lourde que celle prévue pour le squatteur reconnu fautif: 1 an de prison et 15.000 euros d’amende.

Peu importe: il se rend sur place avec un ami et empile les parpaings pour murer la porte d’entrée de la maison. Pas de quoi inciter les Roms à partir. Le ton monte entre les deux parties. « L’une des occupantes pose la main sur un couteau posé sur le comptoir , raconte le Dauphiné Libéré . L’élu sort une bombe lacrymogène de sa poche et en fait usage à deux reprises ». C’est alors que les squatteurs ouvrent les fenêtres et appellent à l’aide, en brandissant leurs enfants. Alertés par les cris, les voisins préviennent les gendarmes.

Rappel à la loi, amende ou tribunal

De retour sur les lieux, ils décident de placer le propriétaire en garde à vue, après avoir écouté la version des faits de chacun. L’élu municipal sera libéré quelques heures plus tard avant d’être convoqué par les gendarmes vendredi 22 avril. « Quand vous voyez des gens vous narguer et saccager la maison de vos défunts parents, le tas de détritus accumulé en deux jours dans l’une des pièces, les toilettes souillées, les lits occupés, cela vous retourne le cœur », explique Éric Chassagne qui attend d’être fixé sur son sort: rappel à la loi, amende ou convocation au tribunal.

Car l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Les Roms ont été interceptés par les douanes à Chamonix dans la nuit du 20 au 21 avril et accusent le propriétaire de les avoir emmenés jusqu’ici pour les faire passer en Italie. Ce que réfute l’élu. Affaire à suivre. Quant à la maison, de peur qu’elle soit encore squattée, Éric Chassagne et sa sœur ont décidé à regret de la murer. Cette histoire rocambolesque a fini aussi de les convaincre de la vendre.