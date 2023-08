Transport : la SNCF baisse le prix de certaines offres pour le mois de septembre, mais lesquelles ?

La carte Avantage de la SNCF est vendue à moitié prix à compter de ce mardi. (Illustration) (Mrclerisaxel / Pixabay)

À l'approche de la rentrée scolaire, la SNCF lance ce mardi une vaste opération de réductions qui doit s'étendre jusqu'au 2 octobre 2023. À cette occasion, plusieurs régions proposent des remises sur leurs abonnements annuels et la carte Avantage est accessible à moitié prix, même si ses plafonds tarifaires viennent d'être rehaussés.

« Pour prolonger l’été et faire en sorte que la rentrée se place sous le signe du voyage en train » , la SNCF a annoncé l'arrivée des « Jours Traincroyables » dans un communiqué publié ce mardi sur son site . Jusqu'au 2 octobre 2023, la compagnie ferroviaire propose de nombreuses réductions sur les offres TER et la carte Avantage, rapporte Actu .

Ainsi, trois régions vont proposer des prix réduits pendant le mois de septembre. En Centre-Val-de-Loire, les usagers primo-accédants à un abonnement annuel vont pouvoir profiter jusqu'au 20 septembre de 30 % de remise sur la mensualité d'octobre. La même remise est proposée jusqu'au 19 septembre en Nouvelle-Aquitaine : une offre valable à la fois pour les voyageurs intra-régionaux mais aussi pour ceux qui se déplacent vers les régions limitrophes avec leur abonnement annuel. Enfin, dans les Pays-de-la-Loire, un mois est offert pour toute souscription à un abonnement Tutti illimité jusqu'au 15 septembre. Pour rappel, cet abonnement permet, pour les trajets du quotidien, de voyager sur le réseau en illimité sept jours sur sept.

Carte Avantage à moitié prix

Au niveau national, la SNCF va également proposer des réductions sur ses cartes Avantage Jeune, Adulte et Senior. Du 29 août au 5 septembre, ces dernières sont proposées à -50 %, qu'il s'agisse d'un achat ou d'un renouvellement. À noter que l'usager a jusqu'à cinq mois pour activer sa carte, ce qui signifie qu'il est possible de renouveler sa carte Avantage maintenant en profitant du prix réduit et de ne l'activer qu'au moment opportun.

Pour rappel, la carte Avantage permet de bénéficier de réductions sur les trajets en TGV, en Intercités et en TER, avec -30 % pour le détenteur de la carte et un accompagnant, -60 % sur les billets de trois enfants accompagnants et des prix plafonnés en fonction de la durée du trajet. Ces plafonds ont d'ailleurs été rehaussés ce mardi 29 août : ils sont désormais de 49 euros maximum pour un trajet de moins de 1 h 30, 69 euros maximum pour un trajet entre 1 h 30 et 3 heures et 89 euros maximum pour un trajet de plus de 3 heures.