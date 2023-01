Transport aérien : Les prix des billets d'avion en forte hausse en France en 2022

Les prix des billets d'avion ont augmenté en moyenne de 21,7 % en 2022 en France (illustration). (Free-Photos / Pixabay)

En 2022, les prix des billets d'avion au départ de la France ont parfois augmenté de près de près de 25 % sur un an vers certaines destinations. L'ensemble du réseau intérieur est concerné ainsi que les vols vers l'Europe. Pour les long-courriers, plusieurs cas sont à distinguer.

Si l’année 2022 a été celle du redémarrage du secteur de l’aviation après deux années de pandémie de Covid, elle a également été marquée par une hausse significative des prix. Au départ de la France, et en fonction des destinations, les prix des billets ont parfois augmenté de près de 25 % sur l’année, selon les données publiées par le ministère des Transports et rapportées par Air Journal .

Le réseau intérieur touché

Au départ des aéroports métropolitains et toutes destinations confondues, les prix ont au total augmenté durant l’année de 21,7 %. Dans le détail, les vols à l’intérieur de la métropole ont vu leurs prix augmenter de 15,4 % sur l’année, et ceux en direction de l’Outre-Mer de 20,2 %.

Au départ de ces derniers territoires, toutes destinations confondues, les prix ont quant à eux augmenté de 21,8 % au cumul annuel. En Guadeloupe et en Martinique, au différentiel entre décembre 2021 et décembre 2022, on constate même une hausse respective du prix des billets de 47 % et 58,9 %.

Des hausses également vers l'international

Au-delà du réseau intérieur, la hausse en cumulé en 2022 a même été encore plus importante pour les vols moyen-courriers au départ de la métropole, avec une hausse annuelle de 23,7 %. Sont ainsi concernées de nombreuses destinations européennes. La hausse des prix a enfin été plus réduite pour les vols long-courriers, avec 14,6 % d’augmentation en cumulatif sur l’année.

Des hausses significatives ont cependant été constatées vers certaines destinations d’Asie ou du Moyen-Orient, tandis que le prix des billets vers l’Amérique du Sud a connu une baisse en décembre. De façon générale, les prix des billets restent ainsi bien plus élevés en 2022 qu’en 2019. Cette situation pourrait rester la même tant que le secteur n’aura pas repris son niveau d’activité d’avant-Covid.