Tous ces supports auxquels vous ne pensez pas pour votre assurance-vie

L'assurance-vie n'est pas un placement en tant que tel. Il s'agit plutôt d'une enveloppe qui permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux.

Ainsi, dès 8 ans de détention du contrat à condition que l'encours ne dépasse pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple (tous contrats confondus), la taxation sur les gains des rachats est de 24,7 % (contre 30 % de PFU). De plus, un abattement de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple est également appliqué chaque année sur les gains des rachats, quel que soit le choix d'imposition et l'encours détenu sur le contrat. Enfin, l'assurance-vie permet aussi de bénéficier d' une fiscalité adoucie en termes de succession.

L'assurance-vie s'impose donc comme une enveloppe très avantageuse fiscalement , mais qui permet aussi d'investir dans de très nombreux produits, chose que l'on a parfois tendance à oublier. Si le fonds euros est très populaire, la diversité des supports en unités de compte est elle souvent méconnue des investisseurs qui se cantonnent souvent aux OPCVM, qu'ils s'agissent de fonds d'investissement classiques gérés activement ou bien de fonds indiciels cotés comme les ETF. Pourtant, l'assurance-vie offre une vaste gamme de supports d'investissement, bien plus large que ce que les particuliers imaginent. Découvrez dans cet article tous ces supports auxquels nous ne pensez pas pour votre assurance-vie.

Les titres vifs

La plupart des investisseurs optent pour des fonds quand il s'agit de choisir leurs supports en unités de compte, soit des OPCVM classiques gérés activement, soit des fonds indiciels comme des ETF. Or, sachez qu'il est aussi possible d'opter pour un stock-picking sélectif en investissant dans des titres vifs. Vous pouvez donc par exemple investir dans l'action LVMH ou l'action TotalEnergies. Il est en effet possible de se constituer un portefeuille boursier diversifié en choisissant soi-même toutes les valeurs qui le composent depuis son assurance-vie.

L'investissement en titres vifs depuis son contrat d'assurance-vie revêt deux avantages : d'une part, vous connaîtrez ainsi précisément toutes les actions qui composent votre portefeuille ; d'autre part, cette solution est moins gourmande en frais que le recours aux fonds d'investissement qui affichent des frais de gestion annuels. En optant pour des titres vifs, vous n'aurez à régler que les frais de transaction. Ces frais seront tout de même souvent plus élevés que si vous achetiez vos titres depuis un compte-titres ou un PEA. Il est donc recommandé d'investir en titres vifs depuis son assurance-vie dans une optique d'investissement sur le long terme.

Attention, investir en titres vifs depuis les supports en unités de compte de son contrat d'assurance-vie présente aussi des inconvénients. Ainsi, il est recommandé d'opter pour l'investissement en titres vifs avec son assurance-vie, seulement si vous êtes en mesure de vous constituer vous-même un portefeuille boursier équilibré, suffisamment diversifié, qui soit cohérent avec votre profil d'investisseur et notamment votre profil de risque et votre horizon d'investissement. De plus, tous les contrats d'assurance-vie ne proposent pas l'investissement en titres vifs et, parmi ceux qui offrent cette possibilité, l'offre de titres vifs est parfois assez limitée. Vous trouverez tout de même souvent la plupart des valeurs composant les grands indices boursiers mondiaux.

La pierre-papier

La pierre-papier est également une solution à envisager pour diversifier ses investissements en unités de compte sur son contrat d'assurance-vie. Vous pouvez en effet investir dans des Sociétés Civiles Immobilières (SCI), des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) et des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) depuis les UC d'une assurance-vie. Il s'agit de placements financiers ayant l'immobilier pour support.

L'immense avantage de la pierre-papier, c'est que vous pouvez vous positionner sur le marché immobilier avec quelques centaines ou quelques milliers d'euros seulement. Il est donc possible de diversifier son patrimoine et de faire une incursion sur le marché immobilier avec un capital relativement restreint. S'il existe bel et bien un risque de perte en capital, ce type de placement est tout de même moins risqué que les placements en actions de sociétés cotées ou non cotées. De plus, le rendement de ces placements peut s'avérer assez intéressant. Selon l'ASPIM, le taux de distribution des SCPI en 2022 a atteint 4,53 %. Les OPCI affichent elles une performance de 3,48 % en 2022.

Il existe également plusieurs avantages à investir dans la pierre-papier depuis une assurance-vie : l'assureur est garant de la liquidité de ces supports. Vous pouvez donc à tout moment effectuer un rachat, alors que l'investissement en direct pose davantage de problème de liquidité. Enfin, en termes de fiscalité, l'investissement dans la pierre-papier via une assurance-vie est plus avantageux que l'investissement en direct puisque les revenus immobiliers ne sont taxés qu'en cas de sortie du contrat et au taux en vigueur selon l'ancienneté de ce dernier. De plus, en cas de décès, alors que l'immobilier rentre dans l'actif successoral du contribuable et est soumis aux droits de succession, l'assurance vie y échappe avec une fiscalité plus avantageuse.

En revanche, investir en pierre-papier via une assurance-vie ne vous permet pas de profiter de l'effet de levier de la dette. En effet, avec un investissement en direct dans une SCPI par exemple, il est possible de souscrire un crédit immobilier pour financer l'achat des parts, ce qui est impossible si l'on investit via les supports en unités de compte de son assurance-vie.

Notez également que les frais seront supérieurs avec un investissement en pierre-papier via une assurance-vie qu'en direct (les frais du contrat assurance-vie s'additionnent aux frais de la SCPI). Il faudra donc les amortir en optant pour un placement de moyen-long terme.

Le private equity

Depuis la Loi Macron du 6 août 2015, les supports en unités de compte permettent aussi d'investir en private equity. L'investissement dans les entreprises non cotées a de nombreux avantages. D'abord, il permet d'introduire une dose de diversification bienvenue dans son patrimoine, le private equity étant moins corrélé aux marchés financiers. Ensuite, les perspectives de rendement potentiels sont très élevées. Mais attention, le risque l'est aussi. Le risque de perte en capital est très important, largement supérieur au risque lié à l'investissement dans des sociétés cotées, compte tenu de la nature même des sociétés concernées, souvent des sociétés peu matures, à un stade précoce de leur développement.

Si le private equity est généralement peu accessible en raison du ticket d'entrée élevé, l'investissement dans le non coté via les UC de son contrat d'assurance-vie permettent de se positionner dès quelques milliers d'euros via par exemple des Fonds Communs de Placements à Risque (FCPR). Attention cependant à bien diversifier vos avoirs et à investir dans plusieurs fonds, ce qui nécessite tout de même de consacrer plusieurs milliers d'euros à cet actif de diversification

Investir dans le private equity depuis un contrat d'assurance-vie est également avantageux au niveau de la liquidité du placement. En effet, la liquidité assurée par les compagnies d'assurance permet de revendre ses parts détenues à tout moment. Il est toutefois recommandé d'investir sur ce type de fond avec un horizon d'investissement moyen-long terme. De plus, les avantages fiscaux de l'assurance-vie permettent de bénéficier d'une fiscalité adoucie sur les plus-values.

Notez tout de même que les frais sur ce type d'UC sont assez élevés et que le choix est encore bien souvent très limité.

En conclusion, il convient de rappeler que si en théorie la gamme des unités de compte est très vaste et quasi illimitée, dans les faits, l'accès à ces supports dépend de l'offre prévue par le contrat et cette offre peut considérablement varier selon les contrats et les assureurs. Si le contrat mono-support en fonds euros n'est plus la norme et que les contrats qui présentent une large gamme d'UC sont de plus en plus nombreux, il est tout de même recommandé avant de souscrire à une assurance-vie de bien vérifier l'étendue de la gamme des supports en unité de compte disponible. Tous ne proposent pas en effet des titres vifs, des SCPI, SCI et OPCI, ou encore des fonds de Private Equity. Et s'ils en proposent, l'offre peut être limitée.