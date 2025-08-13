3 raisons d’ouvrir une deuxième assurance vie

une femme réfléchit devant un ordinateur (Crédits: Adobe Stock)

L'assurance vie fait partie des placements préférés des Français. Et avec la baisse à venir du livret A à 1,7 % à compter du 1er août 2025, alors même que les meilleurs fonds euros, grâce à un système de bonification pourront afficher un rendement parfois supérieur à 4 %, l'assurance vie devrait encore renforcer son attractivité.

L'assurance vie « représente en stock la moitié des principaux placements financiers des ménages français » souligne France Assureurs qui chiffre l'encours de l'assurance vie au printemps 2025 à 2 028 milliards d'euros. En 2025, on recense plus de 19 millions de détenteurs pour un peu plus de 56 millions de contrats d'assurance-vie, soit un peu moins de 3 contrats par détenteur en moyenne. Mais en réalité, de nombreux investisseurs possèdent un seul contrat quand d'autres les multiplient. Pourquoi ouvrir une deuxième assurance vie (ou une 3ème, une 4ème, …) ? Découvrez dans cet article 3 raisons qui devraient vous inciter à multiplier les contrats.

Adapter chaque contrat a un objectif précis

On n'adoptera pas la même allocation pour préparer sa retraite à horizon 35 ans que pour financer l'achat de sa résidence principale à horizon 5 ans. C'est pourquoi il est souvent plus judicieux de détenir un contrat par projet à financer, afin de bâtir, pour chaque contrat, une allocation parfaitement adaptée à votre profil d'investisseur (qui ne change pas), mais aussi au montant à mettre de côté (différent pour chaque projet) et surtout à votre horizon d'investissement (très variable selon le projet).

Ainsi, une assurance vie destinée à financer l'apport pour l'achat de sa résidence principale à horizon 5 ans pourra par exemple comporter 70 % de fonds euros, 15 % de fonds obligataires en UC et 15 % d'actions via des ETF ou OPC. Pour une assurance destinée à préparer sa retraite à horizon 35 ans, on pourra plutôt opter pour 20 % de fonds euros, 50 % d'ETF sur le marché actions via des titres vifs et fonds (ETF et OPC), 5 % sur le marché des matières premières via des ETF et 25 % de fonds immobiliers (SCPI, SCI, …). Attention, au fur et à mesure que le projet à financer se rapproche, il conviendra de modifier votre contrat d'assurance vie pour sécuriser vos gains.

Multiplier les garanties des assureurs

En France, la garantie du Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP) est chargée d'indemniser les investisseurs en cas de faillite de la compagnie d'assurances. Cette garantie est plafonnée à 70 000 euros par personne (140 000 euros en cas de co-souscription) par assureur. Ainsi, si vous souscrivez deux contrats auprès de deux assureurs différents, 140 000 euros seront couverts par la FGAP (2X 70 000) et même 280 000 euros en cas de co-souscription (2X140 000).

Si vous souhaitez placer des sommes conséquentes en assurance vie, il peut donc être avantageux, pour limiter les risques, de multiplier les contrats d'assurance-vie. Dans ce cas, attention à bien vérifier que les différents contrats auxquels vous souscrivez sont bien fournis par des sociétés d'assurance différentes. En effet, des contrats différents commercialisés par des distributeurs différents peuvent être en réalité venir du même assureur.

Optimiser la gestion de ses bénéficiaires

Enfin, nous vous rappelons que l'un des atouts de l'assurance vie est sa clause bénéficiaire qui permet à l'assuré, au moment de son décès, de léguer les sommes détenues sur son contrat à ses bénéficiaires, qui peuvent être ses héritiers légaux, mais aussi toute personne physique ou morale, sans contrainte d'âge ou de parenté.

En multipliant, les contrats d'assurance vie, vous pouvez faire en sorte que chaque contrat comporte un bénéficiaire afin d'éviter que chaque bénéficiaire connaisse la répartition de la succession, notamment en cas de différence de traitement entre bénéficiaires. Nous vous rappelons qu'un contrat comportant plusieurs bénéficiaires, s'il y a mésentente entre eux, peut être bloqué par la compagnie d'assurances en attendant de trouver un accord, ce qu'évite la souscription d'un contrat par bénéficiaire. Vous pourrez aussi par exemple prévoir une assurance vie dont les bénéficiaires sont les enfants et une autre dont le bénéficiaire est une association.

Attention : même si vous pouvez en théorie léguer les sommes détenues sur votre contrat d'assurance-vie à la personne de votre choix, dans les faits il reste primordial de ne pas léser les héritiers réservataires qui s'ils s'estimaient lésés pourraient intenter une action en justice.