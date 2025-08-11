pessimiste (Crédits: Adobe Stock)

Comment investir en assurance vie en période de crise ? Quelles sont les 3 préceptes à appliquer pour adapter son contrat à une conjoncture macro-économique compliqué ? Nos explications.

L'assurance vie, autrefois essentiellement composé d'un fonds euros sans risque, est désormais souvent investie aussi en unités de compte à risque de perte en capital, et parfois dans une proportion importante (voire exclusivement) si l'horizon d'investissement est lointain. Et c'est une bonne chose car l'investissement sur les marchés financiers permet de dynamiser son épargne. Mais cela signifie aussi bien sûr qu'en période de crise, l'investisseur devra potentiellement adapter son allocation pour passer au mieux les turbulences.

Tenir compte de son profil d'investisseur

Le premier principe à respecter lorsque l'on investir en assurance vie en période de crise, c'est la prise en compte de son profil d'investisseur pour éviter les déconvenues. Ainsi, on veillera particulièrement à respecter son profil de risque (son degré d'aversion au risque, soit combien on est prêt à perdre en échange d'un potentiel de gain accru), mais aussi bien sûr son objectif d'investissement et son horizon d'investissement. En effet, si l'on investit en assurance vie pour préparer sa retraite à horizon 30 ans, l'allocation sera très différente d'une situation où l'on a investi en assurance vie pour financer les études des enfants à horizon 3 ans.

Plus l'horizon d'investissement est long, plus le risque de perte en capital est faible car la probabilité d'avoir un investissement négatif décroît avec l'augmentation de la durée du placement, et donc une durée d'investissement de plusieurs décennies devrait pousser l'investisseur à investir sur des actifs risqués, quand une durée d'investissement de moins de 5 ans devrait à l'inverse pousser l'investisseur à privilégier les actifs sans risque. Et cela est d'autant plus vrai en cas de période troublée !

Ainsi, en période de crise, l'investissement en assurance vie doit être parfaitement adaptée au profil d'investisseur, avec une répartition des encours optimale entre fonds euros à capital garanti mais peu rémunérateur et unités de compte à risque mais potentiellement bien plus rémunératrices. Par exemple, un investisseur prudent avec un horizon d'investissement de 3 ans pourra placer en période de crise 80 % de son capital sur le fonds euros et 20 % sur les unités de compte. À l'inverse, un investisseur dynamique avec un horizon d'investissement de 30 ans pourra placer en période de crise 80 % de son capital sur les unités de compte et 20 % sur le fonds euros.

Diversifier ses placements

En effet, en période de crise, il est essentiel de bien diversifier ses avoirs, et cela passe aussi bien sûr par son allocation sur son contrat d'assurance vie. Comme nous l'avons vu, il faut naturellement adapter la répartition entre fonds euros et UC en fonction de son profil d'investisseur.

Mais au sein des UC, il y a aussi un véritable travail de sélection qui doit être fait. On essaiera en effet d'investir sur les différents marchés financiers, à savoir le marché actions, mais aussi le marché immobilier, et pourquoi pas le marché obligataire (en plus du fonds euros pour les profils les plus averses au risque) ou même le marché des matières premières si votre contrat vous le permet.

Sur le marché actions, comme sur le marché immobilier, attention à la diversification géographique. On pourra par exemple investir sur les principaux indices boursiers européens, américains, émergents, etc. mais aussi investir dans l'immobilier en France et en Europe avec des SCPI européennes. Attention aussi à la diversification sectorielle, tant sur le marché actions (tech, santé, bancaire, industrie, luxe, etc.) que sur le marché immobilier (bureaux, commerces, logistique, etc.). En période de crise, l'investissement dans l'or, et pourquoi pas dans d'autres métaux précieux, par exemple via des ETF, pourra être étudiée.

Notez aussi que des produits structurés, sur le marché actions ou sur le marché obligataire, pourra selon votre profil constituer une réponse appropriée à un investissement sur les marchés avec un risque maîtrisé dans le cadre de turbulences sur les marchés.

Raison garder

Enfin, lorsque l'on investit en assurance vie en période de crise, il nous paraît essentiel de savoir raison garder. D'abord, il convient de rappeler que même en cas de crise majeure, il existe une garantie des dépôts en cas de faillite de l'assureur. Ainsi, le Fonds de Garantie des Assurances à la Personne (FGAP) pourra verser jusqu'à 70 000 euros par déposant et par société d'assurance (90 000 euros en cas de versement de rente viagère) et le double en cas de co-souscription.

Ensuite, rappelons que les cycles économiques se succèdent, et que cela est tout à fait normal. L'expansion précède le boom, interrompu par une récession, qui inaugure une période de dépression, avant qu'une période d'expansion s'installe de nouveau, etc. S'il est difficile de prédire à l'avance quand débutera chaque cycle et combien de temps il durera, en revanche, on peut s'appuyer sur ce schéma qui se répète à l'infini pour relativiser la récession et la dépression et même, si l'on dispose d'un horizon d'investissement suffisamment long et d'un profil peu averse au risque, les voir comme des opportunités d'investir à prix cassés.

En période de crise, un investisseur n'a rien à redouter si son allocation est parfaitement adaptée à son profil de risque et à son horizon d'investissement.