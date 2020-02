Succession : à qui léguer son assurance vie à 20 ans, 40 ans, 60 ans...

Le Revenu vous présente quelques idées de rédaction de clause bénéficiaire selon votre situation personnelle. (© Fotolia)

La transmission d'un contrat d'assurance vie est un des atouts historiques du placement. Encore faut-il bien rédiger la clause bénéficiaire. Vous y indiquez le nom de la ou des personnes qui encaisseront le capital du contrat à votre décès. Mais cette clause doit aussi vivre dans le temps pour s'ajuster à l'évolution de votre situation personnelle. Voici quelques rédactions types de clauses bénéficiaires selon que vous êtes un jeune célibataire, un couple avec des enfants mineurs, à la retraite etc.

Nous vous présentons en quelques points des idées de rédaction de clauses bénéficiaires selon l'âge de l'assuré du contrat d'assurance vie. Bien sûr une clause bénéficiaire est unique et dépend de chaque situation. Elle permet d'indiquer à qui sera léguée l'épargne logée dans votre assurance vie (qui, rappelons-le, est un actif hors succession).

Enfant mineur

De nombreux parents souscrivent des contrats vie au nom de leur enfant mineur. C'est un excellent moyen de leur constituer, en douceur moyennant un effort d'épargne régulier, un capital significatif à leur majorité qui les aidera à réaliser leurs premiers projets patrimoniaux.

Pour un enfant mineur, la clause bénéficiaire est aujourd'hui contrainte par les assureurs et ne peut prévoir que la seule mention : «Mes héritiers».

«Cette rédaction n'est pourtant pas idéale car en cas de décès d'un jeune enfant, les capitaux remonteraient aux parents. En présence d'un tel drame familial les parents n'ont pas envie d'hériter de leur propre enfant et préféreraient que les fonds soient attribués aux frères et sœurs», constate Florence Brau Billod, conseillère en gestion de patrimoine, présidente du cabinet Patrimoine SA et membre du réseau Conseil Patrimonial de Famille.

Jeune majeur (18-25 ans)

Lorsque l'enfant mineur devient un jeune majeur, une clause bénéficiaire désignant les